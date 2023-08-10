Россия атаковала Ровенскую область ударными Shahed: разрушена нефтебаза, — ОВА (видео)

Для ликвидации последствий атаки привлечено 45 спасателей, 14 единиц техники и пожарный поезд. Власти не планируют проводить эвакуацию населения, поскольку химический и радиационный фон в норме.

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Ночью Ровенская область пострадала от массированной атаки вражеских БПЛА. В Дубенском районе региона разрушен объект инфраструктуры — нефтебаза. Об этом в соцсетях 10 августа сообщил председатель Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.

"На месте происшествия работают 45 спасателей, 14 единиц техники. Привлечен пожарный поезд", — рассказал он.

Руководитель ОВА отметил, что также на месте пожара находятся следственные комиссии во главе с начальниками соответствующих силовых структур области. Он заверил, что в результате вражеского удара и последующего пожара никто не пострадал.

"Химический и радиационный фон в норме. Эвакуация населения применяться не будет", — подчеркнул Коваль.

Напомним, 9 августа ВС РФ нанесли ракетный удар по Запорожью. В результате вражеской атаки погибли гражданские люди. Сообщалось, что российские войска разрушили храм и торговые точки. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что РФ ответит за это преступление.

Позже стало известно, что медикам удалось реанимировать раненого человека, которого уже посчитали как погибшего. В МВД проинформировали, что в результате обстрела Запорожья погибли два человека, пострадали — семь.

Также 9 августа ВС РФ из артиллерии обстреляли Николаевку в Донецкой области. В результате атаки получили ранения трое селян в возрасте 53-57 лет. Все они были госпитализированы.