Морские пехотинцы за сутки уничтожили 27 оккупантов и 27 БПЛА россиян (инфографика)

Украинские защитники из 5 бригад морской пехоты также уничтожили 4 единицы техники оккупантов, в том числе два грузовика и две боевые бронированные машины.

Воинские части и подразделения Командования морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины продолжают выполнять задачи по отпору полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба ВМС.

"За прошедшие сутки, 9 августа 2023, морские пехотинцы из 35 отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского уничтожили 9 оккупантов и грузовик", — говорится в сообщении.

Также, воины 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского уничтожили 2 захватчиков и БМД-1.

Стоит добавить, что военнослужащие 37 отдельной бригады морской пехоты уничтожили 4 российских военных, БТР и грузовик.

"Личный состав 38 отдельной бригады морской пехоты уничтожили 2 оккупантов. А воины-артиллеристы 406 ОАБр им. генерал-хорунжего Алексея Алмазова наносили огневое поражение по врагу, в результате было подтверждено уничтожение 10 захватчиков", — отметили в команду морской пехоты.

Кроме того, сводное подразделение радиоэлектронной борьбы морской пехоты за прошедшие сутки уничтожило 27 БПЛА типа квадро.

К слову, 10 августа Фокус писал, что бойцы Сил обороны продолжают продвижение на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. В частности, возле Урожайного и к юго-востоку от Старомайорского украинские защитники имели успех и теперь закрепляются на достигнутых рубежах.

Напомним, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 9 августа сообщила, что российские войска уже несколько дней ведут безуспешные наступательные действия в Синьковке Харьковской области. По ее словам, противник пытается прорвать оборону ВСУ и выйти непосредственно к Купянску.