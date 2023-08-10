559 ударов из артиллерии за сутки: Череватый рассказал о наступлении ВС РФ под Купянском (видео)

Представитель Восточной группировки войск убежден, что главной проблемой врага является личный состав. Он заверил, что несмотря на большую группировку планы российских оккупантов провалились.

Ситуация на Купянском направлении в Харьковской области остается угрожающей, но несмотря на обещания российским войскам не удалось реализовать свое "большое наступление". Об этом в эфире "Радио Свобода" 10 августа заявил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

"Благодаря грамотной работе наших командующих и штабов, разведке, благодаря правильному построению обороны, невероятному героизму и мужеству наших воинов им это не удавалось", — сказал он.

Военный рассказал, что в течение суток ВС РФ четыре раза пытались атаковать украинские позиции в районе сел Синьковка и Ивановка на Купянском направлении, а также поселка Новоселовское на Сватовском направлении (в Луганской области). Также враг обстреливал Силы обороны — нанес 559 ударов из артиллерии и совершил 16 авианалетов. Несмотря на атаки защитникам удалось уничтожить 35 оккупантов и ранить еще 110.

Спикер отметил, что ситуация под Купянском — динамичная и переменная, но речь идет о локальных территориях, то есть десятки-сотни метров. Он заверил, что системных прорывов со стороны вражеских сил осуществлено не было.

"Любая наступательная операция имеет главной целью системный прорыв обороны врага и взятие его в окружение или принуждение бежать. Соответственно после этого — выход на оперативное пространство и достижение как можно большего успеха, то есть захват территорий и закрепление на ней. Всего этого врагу много недель не удается достичь", — подчеркнул Череватый.

По его словам, несмотря на большую группировку Россия не способна достичь не только стратегического, но и оперативно-тактического результата на Лимано-Купянском направлении. Военный убежден, что главная проблема вражеских войск кроется в личном составе.

"Они в силу понесенных мощных потерь и утраченного базового количества профессионального войска прибегают к инновациям, используя все менее подготовленный личный состав и все более набранный из социально проблемных категорий. (...) Какая мотивация у такого военнослужащего? Ответ — на поле боя", — отметил представитель ВСУ.

Комментарий Сергея Череватого о ситуации на Харьковщине — с 34:38

Напомним, 9 августа в Минобороны сообщали, что ВС РФ сформировали наступательную группировку и пытаются продвигаться на Купянском направлении. В министерстве отмечали, что ситуация сложная, но контролируемая.

10 августа в Купянской городской военной администрации проинформировали о начале обязательной эвакуации населения из 37 населенных пунктов. Решение объяснили постоянными обстрелами и опасностью.