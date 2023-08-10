Мобилизация в Украине: есть ли отсрочка для поступающих на бакалавриат и магистратуру

Соискатели высшего и профессионального образования имеют право на отсрочку от мобилизации, но должны проследить, выполняются ли определенные критерии для учебного заведения и формы обучения.

При поступлении на бакалавриат или магистратуру есть периоды, когда граждане теряют возможность отсрочки от мобилизации. Также есть определенные особенности для тех, кто получает второе-третье высшее образование и учится заочно. С деталями вступительной и мобилизационной компании разобрался Фокус.

Процедура мобилизации подробно изложена в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", в Указе президента Владимира Зеленского "О всеобщей мобилизации", принятом 24 февраля 2022 года, и в ряде постановлений, которыми каждые три месяца продолжается военное положение и мобилизация. Последний раз Верховная Рада по этим вопросам голосовала 27 июля: военное положение продлено до 15 ноября 2023 года.

Мобилизация в Украине: отсрочка для студентов

Студенты имеют отсрочку от мобилизации, говорится в законе, особенности которого растолковал юрист Сергей Пройдак из "Харьковской правозащитной группы". В частности, перечислил, кого не мобилизуют:

соискателей в учреждениях высшего, предвысшего, профессионального (профессионально-технического) образования;

аспирантов, докторантов, ассистентов-стажеров.

Между бакалавриатом и магистратурой: мобилизуют ли до поступления

Юрист отдельно рассмотрел случай, когда мужчина завершил обучение в университете, получил степень бакалавра, но еще не поступил в магистратуру. Есть ли в таком случае отсрочка от мобилизации?

В этот период человек не является соискателем, пояснил Пройдак. Аналогичная ситуация у тех, кто находится в процессе поступления в аспирантуру или докторантуру. Формально "привилегий" у них нет и их могут мобилизовать.

Что касается граждан, получающих второе или третье высшее образование, здесь четкой определенности нет. В частности, работники ТЦК и СП считают, что они уже использовали право на отсрочку, получая высшее или профессиональное образование впервые. Следовательно, их будут пытаться мобилизовать.

Впрочем, законодательно ситуация не описана. Кроме того, обычно такие соискатели — взрослые мужчины, которые, в большинстве, работают, и поэтому не ясно, как они могут получать знания на дневной форме обучения. Юрист спрогнозировал, что таких "студентов" будут отчислять за неуспеваемость: "Думаю, для них будут усложнены процессы сдачи экзаменов и их чаще будут отчислять".

Отсрочка от мобилизации: зависит ли от формы обучения

В законе указаны детали отсрочки в зависимости от того, какую форму обучения выбрали соискатели образования:

дают отсрочку — дневная и дуальная формы обучения;

не дают отсрочку — заочная форма.

Юрист дополнительно пояснил, что дуальная форма — это такой способ обучения, когда лицо часть времени проводит в учебном заведении и получает теоретические знания. Другая часть времени — на производстве, где осваиваются практические навыки.

При этом следует учитывать: чтобы отсрочка от мобилизации действовала, учебное заведение должно иметь лицензию МОН (список можно увидеть на сайте"ЕГЭБО").

Кроме того, студенты иностранных учебных заведений также имеют право на отсрочку, если они учатся по дневной или дуальной форме, подчеркнул эксперт.

Напоминаем, Фокус объяснил, как действуют ТЦК и СП, когда мобилизуют ограниченно годного гражданина. Сначала они должны получить соответствующее заключение военно-врачебной комиссии, а затем, если статус подтвердится, то будут находиться не на линии боев.

Тем временем в Верховной Раде хотят внести изменения в закон о мобилизации. В частности, предлагают описать варианты для тех, кто не мотивирован служить в армии.