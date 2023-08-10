"Проникли на военные объекты": в Беларуси задержали партизан с дронами

Как сообщили в Минобороны РБ, некие лица запускали БПЛА над охраняемыми объектами страны, в том числе над воинской частью.

В Министерстве обороны Республики Беларусь заявили, что в течение последних двух недель силовики задержали лиц, которые проникли на охраняемые объекты. Об этом в четверг, 10 августа, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

В частности, сообщается что был задержан оператор дрона, который пытался запустить его над территорией одной из воинских частей. Кроме того, средствами РЭБ якобы пресекли несколько попыток полетов БПЛА над охраняемыми объектами.

За борьбу с партизанами командование наградило белорусских силовиков.

"Решением Министра обороны Республики Беларусь все военнослужащие, проявившие бдительность, профессионализм и решительность, награждены", — сказано в сообщении.

Напомним, 10 августа министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Из-за увеличения мигрантов, преимущественно с Ближнего Востока и Африки Варшава намерена усилить свои границы с Беларусью и разместить там около 10 тысяч военных.

Ранее, 4 августа, сообщалось, что Польша передала доказательства пересечения воздушного пространства со стороны Беларуси. Варшава призвала Беларусь "прекратить все провокации" на границе.