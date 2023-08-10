"Варварское вторжение": основатель "Яндекса" Аркадий Волож выступил против войны в Украине

Бизнесмен подчеркнул, что в Украине у него живут друзья и родственники, и он "в ужасе" от происходящего.

Один из основателей "Яндекса" Аркадий Волож выпустил заявление, в котором впервые с февраля 2022 года высказал свою позицию о российском вторжении в Украину. Текст заявления представители Воложа передали The Bell.

"Было много причин, по которым мне приходилось молчать. Можно спорить о своевременности моего заявления, но не о его сути. Я против войны", — заявил он.

Волож подчеркнул, что в Украине у него живут друзья и родственники, и он "в ужасе" от происходящего.

"Я категорически против варварского вторжения России в Украину, где у меня, как и у многих, есть друзья и родственники. Я в ужасе от того, что каждый день в дома украинцев летят бомбы", — подчеркнул бизнесмен.

Также Волож признал, что на нем есть доля ответственности за действия страны, хотя с 2014 года не проживает в России.

Он переехал в Израиль и с тех пор занимался развитием международных проектов Яндекса. "В феврале 2022 года мир изменился, и я понял, что моя история с Яндексом закончена", — сообщил он.

Аркадий Волож сказал, что когда-то верил в прогрессивную Россию, но со временем стало понятно, что Россия не спешит становиться частью глобального мира.

"Когда мы создавали Яндекс, мы думали не только о технологиях и бизнесе. Мы верили, что строим новую Россию — открытую, прогрессивную, интегрированную в глобальную экономику, известную в мире не только своими сырьевыми ресурсами", — вспомнил предприниматель.

Ранее, 5 июля Фокус сообщал, что глава российского "Яндекса" предстанет перед судом за "пропаганду ЛГБТ". Директора подсанкционного в Украине "Яндекса" обвиняют в пропаганде ЛГБТ, так как на платформе "Кинопоиск" отсутствует маркировка 18+.

Также 20 июля мы писали, почему экономика России и дальше будет страдать из-за войны в Украине. Совет Европейского Союза собрался на заседание, в ходе которого было решено продлить еще на полгода санкции против отдельных секторов экономики России, включая нефтяное эмбарго.