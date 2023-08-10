Артиллеристы 40 бригады поразили склад БК и военную технику оккупантов (видео)

Бойцы 63-й отдельной механизированной бригады провели корректировку, а затем украинские артиллеристы применили САУ.

Артиллерийские расчеты 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта уничтожили склад боекомплекта и военную технику оккупантов. Об этом говорится в сообщении подразделения в Facebook.

Бойцы 63-й отдельной механизированной бригады провели соответствующую корректировку. Впоследствии украинские артиллеристы применили САУ и поразили склад боекомплекта и военную технику оккупантов.

Артиллерия ВСУ в войне с Россией

Артиллерия ВСУ в конце июля уничтожила ЗРК "Бук". Украинские артиллеристы ликвидировали российское средство ПВО, которое выполняло задачи по прикрытию неба для захватчиков. Ликвидация этой техники позволила открыть целый район для свободной "работы" украинских артиллерийских подразделений. Теперь они могут беспрепятственно работать по складам, пехоте и технике врага.

В начале июля в районе Бахмута артиллерия уничтожила три "Града". Операторы одного из подразделений ССО во время специальной разведки зафиксировали местонахождение трех установок. Впоследствии соответствующую информацию передали побратимам из Сил обороны.

Эксперты считают, что украинская артиллерия постепенно завоевывает преимущество в контрбатарейной борьбе против российских захватчиков. Украинские бойцы пытаются прорвать российские оборонительные рубежи, хотя это происходит не быстро. Военный обозреватель портала War Zone Стетсон Пейн ведет контрбатарейную борьбу, постепенно захватив преимущество.

Напомним, 25 июля военный раскрыл, что надо ВСУ для успешных ударов дронами по РФ. По словам Юрия Касьянова, сейчас удары по Москве и другим регионам России наносят небольшие подразделения без единого плана и стратегии.