Участие Китая в саммите в Саудовской Аравии является "плохой новостью" для Путина, — СМИ

По словам журналистов, Пекин стремится повысить собственный статус в рамках существующего международного порядка. Для этого нужно избегать гнева европейских союзников Украины.

Дружба России и Китая, похоже, дошла до своего предела. Так, Пекин становится все более нетерпеливым из-за упрямства Москвы. Об этом пишет издание Insider.

Как рассказал доцент Стэндфордской школы государственной политики Университета Дьюка и историк Советского Союза и США Саймон Майлз, присутствие делегации КНР на недавнем саммите в Саудовской Аравии – это плохой знак для главы Кремля Владимира Путина.

"Присутствие китайцев в Саудовской Аравии, безусловно, плохая новость для Путина, который еще больше изолировал Россию от ее сокращающегося списка друзей", — сказал он.

По словам журналистов, даже несмотря на это, Китай и Россию все равно можно назвать скорее союзниками, чем врагами.

Майлз отметил, что даже если Китай теряет терпение, России не нужно беспокоиться о том, что в ближайшее время он от нее отвернется. Так, Си стремится уменьшить присутствие Соединенных Штатов на мировой арене. Это цель, которую с энтузиазмом разделяет Путин.

С другой стороны, как сказал эксперты, Пекин стремится повысить собственный статус в рамках существующего международного порядка. Для этого нужно избегать гнева европейских союзников Украины, многие из которых являются ключевыми торговыми партнерами Китая.

"Поэтому Си хочет, чтобы его считали ответственным заинтересованным лицом — даже когда он бряцает саблей в сторону Тайваня", — сказал Майлз.

Напомним, что 9 августа СМИ писали, что в Кремле испугались дипломатической изоляции после встречи в Саудовской Аравии. По словам журналистов, в Москве думают, что будет полезно собрать свой саммит, на котором будут обсуждаться мирные переговоры с Украиной.

Напомним, что 8 августа в МИД РФ назвали саммит в Саудовской Аравии бессмысленным. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, РФ продолжает публично показывать, что не собирается кого-то слушать и договариваться, но Украина с этим мириться не собирается.