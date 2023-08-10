В украинской армии уже создано 17 ударных рот БПЛА, — Минцифры (видео)

До конца этого года производство беспилотников в Украине вырастет в 100-110 раз, но этого, как считают в ведомстве, все равно недостаточно.

В украинские войска уже интегрированы 17 рот БПЛА. Михаил Федоров, руководитель Минцифры, на конференции iForum 2023 сообщил подробности.

Он отметил, что значение БПЛА является очень важным. По его словам, можно многое сделать для деоккупации территории.

Созданные роты дронов с операторами активно развиваются. На сегодня 40 компаний получили разрешение на реализацию беспилотников государству. До конца года это будет 60-70 организаций. По его словам, в Украине развивается производство дронов.

Нужно увеличивать количество БПЛА, станций спутниковой связи. Также он подтвердил уничтожение за один месяц 194 танков.

По его словам, до конца этого года производство дронов в Украине вырастет в 100-110 раз, но этого все равно недостаточно. Дронов надо столько, чтобы Россия больше никогда не захотела наступать в нашем направлении.

"Чем больше у нас БПЛА и качество связи, тем быстрее мы можем выполнять различные оборонительные и контрнаступательные операции для деоккупации нашей страны", — пояснил чиновник.

Федоров считает, что сегодня БПЛА уже фактически становятся эффективнее артиллерии на поле боя. Он также выступает за их отделение в отдельный род войск.

Глава Минцифры сказал, что треугольник первоочередных задач для Украины сегодня должен выглядеть следующим образом:

увеличивать количество БПЛА

увеличивать количество станций спутниковой связи (Starlink, которых уже завезено в Украину 40 тысяч)

развивать доктрины применения дронов по принципам НАТО

Напомним, 10 августа совладелец компании AirUnit Андрей Штепа рассказал Фокусу, что украинские инженеры разрабатывают уникальные боевые дроны с автоматической системой наведения, которые должны увеличить эффективность ударов по российским оккупантам. В Украине уже создают первые FPV-дроны с самонаведением.