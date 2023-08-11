"Это абсолютно недопустимо": в ООН отреагировали на обстрел отеля "Рейкарц" в Запорожье

Гуманитарный координатор ООН Дениз Браун заявила, что обстрелы мирных городов являются нарушением международного гуманитарного права и призвала Россию немедленно прекратить удары по Украине.

Гуманитарный координатор ООН в Украине Дениз Браун 10 августа отреагировала на удар российской армии по отелю "Рейкарц" в Запорожье. Она заявила, что в этом отеле останавливались сотрудники ООН и других гуманитарных организаций, которые помогают пострадавшим от войны людям.

Браун сообщила, что сама неоднократно останавливалась в этом отеле каждый раз, когда посещала Запорожье. А также команда ООН использует его как базу во время неоднократных поездок в город.

"Это абсолютно недопустимо. Это была база ООН для работы по эвакуации гражданских жителей с комбината "Азовсталь" в Мариуполе в мае прошлого года", — заявила Дениз Браун.

Гуманитарный координатор ООН подчеркнула, что такие удары по мирному населению являются нарушением международного гуманитарного права.

"Количество неизбирательных ударов, из-за которых была повреждена гражданская инфраструктура и из-за которых погибли и получили ранения мирные жители, достигло невероятных объемов", — сказала Браун.

Она призвала Россию немедленно прекратить удары по Украине: "Во имя человечности я призываю Российскую Федерацию соблюдать свои обязательства согласно международному гуманитарному праву и немедленно прекратить неизбирательные удары по Украине".

Что известно об обстреле Запорожья

10 августа Вооруженные силы РФ применили ракету "Искандер-К" для атаки по Запорожью. Известно, что в результате обстрела россиян пострадал отель. В его помещении был детский лагерь для детей от 6 до 13 лет.

В ГСЧС Украины сообщили, что ракетные удары по гражданской инфраструктуре Запорожья унесли жизнь женщины.

По информации руководителя Запорожской областной военной администрации Юрия Малашко, жертв могло быть больше, если бы люди проигнорировали сигнал воздушной тревоги. По состоянию на 22:27 количество раненых возросло до 16 человек, среди которых четверо — дети.

Спасатели оперативно потушили пожар, который возник на месте прилета. Вместе с полицейскими чрезвычайники осматривают помещение и помогают людям выйти из разбитого здания.

Ранее, 9 августа, ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по гражданской инфраструктуре Запорожья. В результате чего были разрушены церковь и торговые точки на территории Шевченковского района. Также есть погибшие и пострадавшие.