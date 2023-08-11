Мобилизация в Украине: кому в сентябре вручат повестку в ТЦК

В Верховной Раде Украины снова внесли изменения в законопроект о мобилизации. Касается он пункта об отсрочке при наличии близкого человека с инвалидностью.

В Украине продолжается военное положение из-за полномасштабной войны РФ против Украины. Соответственно, действует и всеобщая мобилизация. Украинцам рассказали, кто может получить повестку уже с 1 сентября, а кому положена отсрочка от службы. Об этом говорится в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", а также в законопроекте №9342.

Отмечается, что не так давно в Верховной Раде решили изменить правила, согласно которым военнообязанным гражданам от 18 до 60 лет предоставляется отсрочка, но в целом существенно ничего не поменяется.

Речь идет про 11 часть 1 ст. 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В прошлой редакции отсрочку могли получить мужчины, чьи вторые половинки или один из родителей имеют инвалидность I или II группы.

После изменений это было дополнено следующими словами: "при условии, что у таких лиц с инвалидностью нет других трудоспособных лиц, которые обязаны, в соответствии с законом, их содержать".

Соответственно, теперь можно получить отсрочку только тогда, когда в семье больше нет других граждан, способных помочь человеку с инвалидностью.

Мобилизация в Украине: кто имеет право на отсрочку

В соответствии с законодательством, освобождение от службы могут получить следующие категории граждан:

забронированные органами власти украинцы;

люди с инвалидностью или непригодные к службе;

многодетные родители;

родители, которые в одиночку воспитывают ребенка до 18 лет;

граждане с приемным ребенком с инвалидностью до 18 лет;

народные депутаты;

студенты, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты на дневной или дуальной форме обучения.

Мобилизация в Украине: кого могут призвать в сентябре

В соответствии с законодательством, в первую очередь повестку уже осенью могут получить следующие категории граждан:

пригодные и ограниченно годные мужчины возрастом от 27 до 60 лет с наличием боевого опыта или без него;

мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, если они проходили срочную службу и/или проходят военную службу в запасе или резерве;

призывники от 18 до 27 лет, которые не проходили срочную службу. Они подписывают контракт непосредственно с ВСУ;

снятые и исключенные с воинского учета мужчины, признанные пригодными или ограниченно пригодными во время военного положения.

Напомним, 10 августа стало известно, что соискатели высшего и профессионального образования имеют право на отсрочку от мобилизации, но должны проследить, выполняются ли определенные критерии для учебного заведения и формы обучения.