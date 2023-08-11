Мобилизация в Украине: кто из мужчин с 1 сентября сможет легально выехать за границу

Законодательством Украины предусмотрены исключения для выезда военнообязанных граждан за пределы страны. В некоторых случаях для этого понадобится специальное разрешение.

В Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация. В связи с этим, военнообязанные мужчины не имеют права покидать территорию Украины, но, в этом правиле есть исключения. Об этом пишет издание "Обозреватель".

Запреты были продлены до 15 ноября, поэтому до этого срока у ряда мужчин с 18 до 60 лет нет шанса покинуть территорию страны. Однако, для некоторых военнообязанных в законодательстве закреплены исключения, которые позволяют это сделать.

Выезд за границу: кому разрешено с 1 сентября

В первую очередь отмечается, что спокойно пересекать границу могут украинцы до 18 лет, а также после 60 лет. Не касаются ограничения и граждан от 18 до 60 лет, которые постоянно проживают в другой стране и имеют соответствующие отметки в паспорте об этом.

Есть еще шесть категорий мужчин, которые могут покидать территорию страны, являясь военнообязанного возраста:

исключенные из воинского учета по состоянию здоровья;

те, кто по состоянию здоровья получил разрешение на выезд из страны;

по семейным обстоятельствам;

из-за профессии;

те, кому нужно помочь Силам обороны в борьбе с Российской Федерацией;

госслужащим (мужчинам и женщинам).

В пресс-службе Государственной пограничной службы (ГПСУ) перечислили частные случаи и документы, которые нужно подготовить для пересечения границы без проблем.

Выезд за границу: кому нужно подтверждение права на выезд

Представитель ГПСУ Андрей Демченко отметил, что не обязательно всем обращаться в ТЦК для того, чтобы получить документы для пересечения границы. Это нужно только непригодным к службе по состоянию здоровья лицам, исключаемым из воинского учета.

При пересечении границы по семейным обстоятельствам проходит тщательная проверка. Если по инвалидности — нужно дополнительно предоставить документы, которые это подтвердят.

Народный депутат Сергей Козырь также отметил, что главная проблема выезда мужчин за границу — они не возвращаются. С 24 февраля 2022 года и по 25 апреля 2023 года было 192 тыс. 455 записей о выезде военнообязанных за границу. Из них около 19 тысяч граждан не вернулись.

Ранее сообщалось, почему подростков до 18 лет могут не выпускать из Украины. Несовершеннолетним хотят запретить выезжать за границу без сопровождения. Но после исполнения 18 лет, юношам запрещен выезд по закону о мобилизации. И если новая инициатива вступит в силу, молодые мужчины не смогут покинуть страну самостоятельно ни до, ни после совершеннолетия.