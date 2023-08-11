Опасный гибрид: ВС РФ применили на южном фронте РСЗО А-22 от десантных кораблей "Зубр" (фото)

Корабельную установку МС-227 на 22 трубы разместили на шасси МТ-ЛБ. Эксперты отметили, что при все своей архаичности система весьма опасна, так как 140-мм зажигательные или осколочно-фугасные реактивные снаряды могут бить на расстояние от 4,5 до 9 км.

Российские военные во время боевых действий на Херсонском направлении применили комбинированную систему, которая представляет собой корабельную РСЗО А-22, установленную на шасси гусеничного транспортера МТ-ЛБ. О новом гибриде российских оккупантов рассказали обозреватели польского издания Defence 24.

Авторы публикации пишут, что украинский плацдарм на левом берегу реки Конка был обстрелян ракетами калибра 140 мм из многоствольной пусковой установки А-22, которая используется, в частности, на российском десантном корабле проекта 12322 "Зубр".

Отмечается, что данные ракеты обладают значительно большей огневой мощью по сравнению с обычными ракетами калибра 122 мм или меньшими ракетами калибра 57/70 мм, также размещаемыми на МТ-ЛБ. При этом дальность полета реактивного снаряда по современным меркам небольшая — 4,5 км при использовании штатного боеприпаса и 9,5 км — для улучшенного.

Пусковые установки МС-227 в носовой части десантного корабля "Зубр"

"Пусковая установка имеет 22 снаряда, поэтому огневая мощь таких машин значительна, но при использовании обычных боеприпасов боекомплект очень мал", — пишут обозреватели.

Вместе с тем эксперты отметили мобильность таких установок, учитывая ходовые характеристики МТ-ЛБ. Бронемашина оснащена силовой установкой в виде восьмицилиндрового дизеля ЯМЗ 238 мощностью 240 л.с. Это позволяет ей развивать максимальную скорость 61 км/ч по дороге с твердым покрытием, 30 км/ч по бездорожью и 4-5 км/ч при преодолении водных преград вплавь.

Чем опасны РСЗО А-22

Что касается корабельных систем А-22, то обозреватели Defence Express считают, что при всей архаичности, это достаточно опасное оружие. Установка состоит из двух выдвижных пусковых установок МС-227 на 22 трубы каждая. Габариты установки, очевидно, позволили установить ее на бронетранспортер, так как они относительно небольшие 2 125 мм в длину, 1 735 мм в ширину и 2 200 мм в высоту. При этом масса у нее тоже не самая огромная – 1 430 кг без боезапаса и 1 700 кг в заряженном состоянии во всех 22 трубах.

Установка МС-227 от системы А-22

Установка может вести огонь зажигательными реактивными снарядами ЗЖ-45 с боеголовкой массой 4,8 кг. Кроме того РСЗО может использовать два типа осколочно-фугасных реактивных снарядов:

ОФ-45 массой 27,5 кг с дальностью стрельбы 4,5 км;

ОФД-45 массой 42,5 кг с дальностью стрельбы до 9 км.

Боеприпасы к А-22

Также эксперты обратили внимание, что остается открытым вопрос — сколько таких опасных гибридов есть на вооружении оккупантов. Ведь Военно-морской флот РФ имеет в распоряжении два десантных корабля проекта "Зубр", два не были достроены, а три корабля были утилизированы. Поэтому число установок А-22, которые базировались на "Зубрах" и были на хранении, может быть ограниченным.

Это не первое изобретение оккупантов с применением бронетранспортер МТ-ЛБ. Ранее россияне в кустарных условиях установили на шасси этой машины 100-мм противотанковую пушку МТ-12 "Рапира". И хотя это достаточно древнее оружие, пушка способна бронебойным снарядом 3БМ23 пробить до 225 мм стали на расстоянии 1000 метров.