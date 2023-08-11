Из Украины вывозили спецназовцы: экс-лидер Компартии Симоненко сбежал в РФ и получил подозрение

Подозреваемый политик, по мнению следствия, обратился к руководству РФ, чтобы его забрали из Украины. Симоненко также собисто встречал оккупантов на захваченной Киевщине и расквартировывал их в собственном доме.

СБУ сообщила о подозрении экс-лидеру "Коммунистической партии" в Украине Петру Симоненко. Тот после полномасштабного вторжения сбежал в Россию и сейчас там отсиживается. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что украинские спецслужбы собрали достаточно доказательств на экс-нардепа и экс-кандидата в президенты Украины, который поддержал агрессию РФ против Украины, чтобы упрятать его за решетку.

В период оккупации Киевщины Симоненко обратился к высшему военно-политическому руководству РФ относительно его "эвакуации" в Россию.

"Чтобы вывезти Симоненко с его семьей из захваченного в то время поселка Березовка Макаровского района, Кремль распорядился отправить туда отряд спецназа РФ. По прибытии российских спецназовцев экс-нардеп лично их встречал, а затем "расквартировал" в собственном доме", — говорится в сообщении.

С 4 по 8 марта 2022 года вражеское спецподразделение сопровождало "главного коммуниста" с семьей через вражеские блокпосты на территорию Беларуси.

Оттуда он перебрался в Россию и стал заместителем председателя "ЦК международного коммунистического объединения "Союз коммунистических партий — коммунистической партии Советского союза". Этой прокремлевской организацией руководит депутат Госдумы РФ коммунист Геннадий Зюганов.

По его указанию Симоненко начал публичную кампанию в поддержку агрессивной политики Москвы, выступал на всевозможных форумах, оправдывал агрессию РФ против Украины и возможность применения Россией ядерного оружия.

"На основании собранных доказательств Симоненко сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, что "директора" морского торгового порта в Бердянскеприговорили к 10 годам тюрьмы. Он перешел на сторону россиян и помогал вывозить украинское зерно в РФ на сумму более $30 млн.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала в Херсоне еще одного коллаборанта, который помогал оккупантам проводить массовые репрессии против местных жителей.