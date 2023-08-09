"Директора" морского торгового порта в Бердянске приговорили к 10 годам тюрьмы, — СБУ (фото)

Суд приговорил Владимира Стельмаченко к 10 годам тюрьмы. По информации СБУ, злоумышленник скрывается на оккупированной территории Запорожской области.

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"Директора" Бердянского морского торгового порта Владимира Стельмаченко, который перешел на сторону россиян и помогал вывозить украинское зерно в РФ на сумму более $30 млн, приговорили к десяти годам тюрьмы. Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

По информации украинских спецслужб, под руководством Стельмаченко с июня 2022 года из захваченного морского торгового порта в Бердянске в Россию удалось перенаправить почти 150 тысяч тонн пшеницы. Для транспортировки агропродукции злоумышленник задействовал морские суда Сормовский-48 и ZHIBEK ZHOLY. На рейдах их сопровождали боевые корабли Черноморского флота России.

На основании собранных Службой безопасности доказательств Жовтневый районный суд города Запорожье признал Стельмаченко виновным по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).

Его приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Пока преступник скрывается на временно оккупированной территории Запорожской области, срок отбывания наказания будет считаться со дня его задержания.

Кто такой Владимир Стельмаченко

С июля 2004 года до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Владимир Стельмаченко был офицером группы оперативного состава Службы морской безопасности Бердянского морского порта.

По информации издания Primorka.city, его также знали как руководителя и основателя первичной организации Общества содействия обороне Украины "Коловрат". Кроме того, Стельмаченко был волонтером "Азова" и неоднократно участвовал в учениях по тактической и снайперской стрельбе на полигонах Урзуфа, сел Новопетровки и Азовского.

После того как российские войска захватили Бердянск, он добровольно согласился сотрудничать с оккупационной администрацией, за что его в июле 2022 года назначили так называемым "директором государственного унитарного предприятия Запорожской области "Бердянский МТП".

Владимира Стельмаченко оккупационная администрация Бердянска назначили "директором" морского торгового порта Фото: Скриншот

Напомним 9 августа стало известно, что экс-заместителя главы фракции запрещенной "Партии регионов" подозревают в "отмывании" денег и неуплате налогов в размере более 63 млн гривен. СМИ утверждают, что речь идет о бывшем нардепе Владимире Макеенко, у которого в 2019 году правоохранители проводили обыски в связи с уголовным производством по уклонению от уплаты налогов при приобретении телеканала "Прямой". На этот раз спецслужбы проводили обыски в помещениях руководителей подконтрольных бывшему нардепу компаний, в том числе оффшорных.

Следствие считает, что с помощью этих коммерческих структур политик мог проводить сделки по легализации "неофициальных" доходов.

Фокус писал 9 августа, что сотрудники ГБР при содействии СБУ сообщили о подозрении одному из заместителей начальника департамента финансов Министерства обороны Украины. Следствие считает, что, в связи с его халатностью, государство понесло убытки на 15 миллионов гривен. Фигуранту грозит до 7 лет заключения.