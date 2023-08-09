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Военный Фокус Российско-украинская война

"Директора" морского торгового порта в Бердянске приговорили к 10 годам тюрьмы, — СБУ (фото)

Стельмаченко, Владимир Стельмаченко, директор Бердянского морского порта
Фото: Скриншот | Владимир Стельмаченко сотрудничал с оккупационной властью Бердянска, благодаря чему его назначили "директором" порта

Суд приговорил Владимира Стельмаченко к 10 годам тюрьмы. По информации СБУ, злоумышленник скрывается на оккупированной территории Запорожской области.

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"Директора" Бердянского морского торгового порта Владимира Стельмаченко, который перешел на сторону россиян и помогал вывозить украинское зерно в РФ на сумму более $30 млн, приговорили к десяти годам тюрьмы. Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

По информации украинских спецслужб, под руководством Стельмаченко с июня 2022 года из захваченного морского торгового порта в Бердянске в Россию удалось перенаправить почти 150 тысяч тонн пшеницы. Для транспортировки агропродукции злоумышленник задействовал морские суда Сормовский-48 и ZHIBEK ZHOLY. На рейдах их сопровождали боевые корабли Черноморского флота России.

На основании собранных Службой безопасности доказательств Жовтневый районный суд города Запорожье признал Стельмаченко виновным по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).

Его приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Пока преступник скрывается на временно оккупированной территории Запорожской области, срок отбывания наказания будет считаться со дня его задержания.

Кто такой Владимир Стельмаченко

С июля 2004 года до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Владимир Стельмаченко был офицером группы оперативного состава Службы морской безопасности Бердянского морского порта.

По информации издания Primorka.city, его также знали как руководителя и основателя первичной организации Общества содействия обороне Украины "Коловрат". Кроме того, Стельмаченко был волонтером "Азова" и неоднократно участвовал в учениях по тактической и снайперской стрельбе на полигонах Урзуфа, сел Новопетровки и Азовского.

После того как российские войска захватили Бердянск, он добровольно согласился сотрудничать с оккупационной администрацией, за что его в июле 2022 года назначили так называемым "директором государственного унитарного предприятия Запорожской области "Бердянский МТП".

Владимира Стельмаченко оккупационная администрация Бердянска назначили "директором" морского торгового порта Fullscreen
Владимира Стельмаченко оккупационная администрация Бердянска назначили "директором" морского торгового порта
Фото: Скриншот

Напомним 9 августа стало известно, что экс-заместителя главы фракции запрещенной "Партии регионов" подозревают в "отмывании" денег и неуплате налогов в размере более 63 млн гривен. СМИ утверждают, что речь идет о бывшем нардепе Владимире Макеенко, у которого в 2019 году правоохранители проводили обыски в связи с уголовным производством по уклонению от уплаты налогов при приобретении телеканала "Прямой". На этот раз спецслужбы проводили обыски в помещениях руководителей подконтрольных бывшему нардепу компаний, в том числе оффшорных.

Следствие считает, что с помощью этих коммерческих структур политик мог проводить сделки по легализации "неофициальных" доходов.

Фокус писал 9 августа, что сотрудники ГБР при содействии СБУ сообщили о подозрении одному из заместителей начальника департамента финансов Министерства обороны Украины. Следствие считает, что, в связи с его халатностью, государство понесло убытки на 15 миллионов гривен. Фигуранту грозит до 7 лет заключения.