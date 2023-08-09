"Директора" морського торговельного порту в Бердянську засудили до 10 років в'язниці, — СБУ (фото)

Суд засудив Володимира Стельмаченка до 10 років в'язниці. За інформацією СБУ, зловмисник переховується на окупованій території Запорізької області.

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"Директора" Бердянського морського торговельного порту Володимира Стельмаченка, який перейшов на бік росіян і допомагав вивозити українське зерно у РФ на суму понад $30 млн, засудили до десяти років в'язниці. Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

За інформацією українських спецслужб, під керівництвом Стельмаченка з червня 2022 року із захопленого морського торговельного порту в Бердянську до Росії вдалося перенаправити майже 150 тисяч тонн пшениці. Для транспортування агропродукції зловмисник залучив морські судна "Сормовський-48" і ZHIBEK ZHOLY. На рейдах їх супроводжували бойові кораблі Чорноморського флоту Росії.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів Жовтневий районний суд міста Запоріжжя визнав Стельмаченка винним за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Його засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Поки злочинець переховується на тимчасово окупованій території Запорізької області, термін відбування покарання рахуватиметься з дня його затримання.

Хто такий Володимир Стельмаченко

З липня 2004 року до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Володимир Стельмаченко був офіцером групи оперативного складу Служби морської безпеки Бердянського морського порту.

За інформацією видання Primorka.city, його також знали як керівника і засновника первинної організації Товариства сприяння обороні України "Коловрат". Крім того, Стельмаченко був волонтером "Азова" і неодноразово брав участь у навчаннях із тактичної та снайперської стрільби на полігонах Урзуфа, сіл Новопетрівки та Азовського.

Після того як російські війська захопили Бердянськ, він добровільно погодився співпрацювати з окупаційною адміністрацією, за що його в липні 2022 року призначили так званим "директором державного унітарного підприємства Запорізької області "Бердянський МТП".

Володимира Стельмаченка окупаційна адміністрація Бердянська призначила "директором" морського торговельного порту Фото: Скриншот

Нагадаємо, 9 серпня стало відомо, що ексзаступника глави фракції забороненої "Партії регіонів" підозрюють у "відмиванні" грошей і несплаті податків у розмірі понад 63 млн гривень. ЗМІ стверджують, що йдеться про колишнього нардепа Володимира Макеєнка, у якого у 2019 році правоохоронці проводили обшуки у зв'язку з кримінальним провадженням щодо ухилення від сплати податків при придбанні телеканалу "Прямий". Цього разу спецслужби проводили обшуки в приміщеннях керівників підконтрольних колишньому нардепу компаній, зокрема офшорних.

Слідство вважає, що за допомогою цих комерційних структур політик міг проводити операції з легалізації "неофіційних" доходів.

Фокус писав 9 серпня, що співробітники ДБР за сприяння СБУ повідомили про підозру одному із заступників начальника департаменту фінансів Міністерства оборони України. Слідство вважає, що, у зв'язку з його недбалістю, держава зазнала збитків на 15 мільйонів гривень. Фігуранту загрожує до 7 років ув'язнення.