Справа про "відмивання" 500 млн: СБУ та ДБР проводять обшуки у колишнього "регіонала" (фото)

Колишнього заступника голови фракції забороненої "Партії регіонів" підозрюють у "відмиванні" грошей і несплаті податків у розмірі понад 63 млн гривень. ЗМІ стверджують, що обшуки проводять у Володимира Макеєнка.

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Співробітники Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань проводять обшуки у колишнього заступника голови фракції забороненої "Партії регіонів" у справі про відмивання понад 500 мільйонів гривень. Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

Спецслужби перевіряють причетність ексрегіонала до відмивання коштів, а також ухилення від сплати податків у розмірі понад 63 млн гривень протягом 2011-2014 років.

Обшуки проходять у приміщеннях керівників підконтрольних колишньому нардепу компаній, зокрема офшорних.

За версією слідства, саме за допомогою цих комерційних структур колишній народний депутат міг проводити оборудки з легалізації "неофіційних" доходів.

Фото: пресслужба СБУ Фото: пресслужба СБУ Фото: пресслужба СБУ Фото: пресслужба СБУ

У межах розслідування відкрито кримінальне провадження за двома статтями: ч. 3 ст. 209 ККУ — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, а також ч. 3 ст. 212 ККУ — ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

Санкція статей передбачає покарання до 12 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років і з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводилися за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Спецслужби продовжують розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

У ЗМІ стверджують, що обшуки проводять у колишнього заступника голови фракції забороненої "Партії регіонів" Володимира Макеєнка.

Що відомо про ексрегіонала Макеєнка

Володимир Макеєнко — колишній народний депутат України від забороненої "Партії регіонів". З 2007-2012 був головою парламентської фракції "регіоналів".

У екснардепа давні зв'язки з п'ятим президентом України Петром Порошенком. У 2000 році Макеєнко був членом його парламентської групи "Солідарність", пізніше — власником телеканалу "Прямий".

У листопаді 2019 року співробітники ДБР проводили обшуки у Володимира Макеєнка через провадження щодо ухилення від сплати податків при придбанні телеканалу. Також влітку 2019 року співробітники Державного бюро розслідувань викликали ексрегіонала на допит у межах кримінальних проваджень щодо Петра Порошенка.

Справу про ухилення від сплати податків, у якій фігурував Макеєнко, було порушено після звернення юриста Андрія Портнова, який обіймав посаду першого заступника глави адміністрації президента в останні тижні перебування при владі Віктора Януковича.

Нагадаємо, у серпні Служба безпеки України спільно з НАБУ і САП викрила чинного народного депутата від "Слуги народу" Олександра Гунька на масштабній корупції. Його "взяли" під час отримання хабаря на суму 85 тисяч доларів. За гроші посадовець обіцяв передати в оренду державні земельні ділянки Національній академії аграрних наук України та розв'язати певні проблеми, що можуть виникнути опісля. Як відомо, Гунько був головою тимчасової слідчої комісії з виявлення корупції в НААН.