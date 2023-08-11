Резервы ВСУ: британский военный рассказал, почему на фронте не появились Challenger 2

Подполковник Королевского танкового полка Стюарт Кроуфорд сообщил, что по его данным, танки проходят боевую подготовку в составе воздушно-десантного соединения ВСУ.

Великобритания пообещала поставить Украине 14 танков Challenger 2, что помогло убедить другие западные страны поставить свои танки для борьбы с российскими захватчиками. Однако британские ОБТ пока остаются незамеченными на фронте, в отличие от немецких коллег Leopard 2, которые уже участвуют в боях. О том, почему украинские вооруженные силы еще не задействовали в боях тяжелые британские Challenger 2 рассказал подполковник Королевского танкового полка Стюарт Кроуфорд в интервью Express.

Подполковник отметил, что другая британская военная техника уже засветилась на передовой. В частности, гусеничные машины Alvis Stormer с зенитными ракетными комплексами Starstreak HVM, а также бронетранспортеры Mastiff. Но что касается Challenger 2 ситуация туманная. Кроуфорд обратил внимание на публикацию корреспондента BBC Джонатана Била, который написал в Twitter, что пытался выяснить судьбу британских машин в Украине.

"Спрашивал у двух украинских генералов, командующих Южным и Восточным фронтами, где танки Challenger 2 — оба говорят, что их нет. Может, будь я на их месте, я бы тоже не говорил? Но какая-то загадка", — написал Бил.

Британский военный отметил, что должно быть танки находятся где-то в другом месте, о котором пока ничего не известно.

"Я не думаю, что стоит придавать этому слишком большое значение, поскольку причин, по которым эти танки до сих пор не приняли участия в боевых действиях, может быть много", — убежден Кроуфорд.

По его словам, британские танки могли быть направлены в резервное формирование Сил обороны, которое еще не было задействовано, или, возможно, различные требования к их материально-техническому обеспечению и обучению замедлили их развертывание.

При этом Кроуфорд добавил, что по его данным, британские танки проходят боевую подготовку в составе воздушно-десантного соединения ВСУ. Это подразделение также оснащено американскими Stryker и немецкими боевыми машинами пехоты (БМП) Marder.

"Кроме того, не стоит обманывать себя тем, что 14 британских танков, переданных ВСУ, существенно повышают их боевую мощь. Это не так — их достаточно для оснащения малочисленного подразделения при наличии достаточного количества механизированной пехоты и вспомогательного вооружения. Их истинная ценность — в символичности помощи и последующем побуждении других европейских стран к аналогичным действиям", — подытожил Кроуфорд.

Ранее сообщалось, что в Великобритании утилизировали более 40 танков Challenger 2, которые потенциально могли бы передать Украине. Их признали такими, что не подлежат ремонту, а на их утилизацию ушло 4 млн фунтов стерлингов.