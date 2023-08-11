Россия удерживает в тюрьмах 117 крымскотатарских политзаключенных, — представитель Меджлиса (видео)

Только за последние полгода оккупационные власти в Крыму задержали 101 политзаключенного, из них 66 — представители коренного населения полуострова.

С начала 2015 года российские оккупанты пытаются запретить символы крымскотатарского народа. И подавляющее большинство арестов и задержаний в Крыму проводится в отношении коренного народа. Об этом сказал председатель Крымскотатарского Ресурсного Центра Эскендер Бариев в эфире телеканала"FREEДОМ".

Он подчеркнул, что в демократическом обществе не могут преследоваться представители коренного народа. И тем более когда речь идет о представительном органе — таком, как Меджлис крымскотатарского народа, который Россия объявила "экстремистской" организацией.

"Из-за позиции Меджлиса крымскотатарского народа в 2014-м году как раз таки и начались со стороны "демократического" государства, страны-агрессора, преследования. В 2016-м российские "демократические" суды приняли решение о запрете Меджлиса, объявили его "экстремистской" организацией. А это та организация, в которую избирали представителей как раз таки демократическим путем, на прямых выборах", — рассказал он.

По его словам, Меджлис крымскотатарского народа сегодня продолжает работать — как на международном уровне, так и на территории материковой Украины.

Он также прокомментировал решение так называемой "администрации" временно оккупированного Крыма о запрете поднимать крымскотатарский флаг вместе с флагами России и "республики Крым" на линейках в школах полуострова.

"Флаг они запретить не смогут, хотя и пытались уже не раз. Например, пытались запретить использовать символы крымскотатарского народа в 2016-2017-м годах. Тогда были зафиксированы случаи, когда детей заставляли переодевать футболки из-за того, что на них был изображен герб — Тамга. Но в то же время флаг они не смогут запретить, потому что он находится в сердце у каждого крымского татарина. И понятно, что это символы идентичности", — напомнил Бариев.

Задержания политзаключенных в Крыму

По словам представителя Меджлиса, только за 6 месяцев 2023 года было зафиксировано 101 задержание, из них 66 — в отношении коренного народа.

"Было 37 обысков, из которых 29 — в домах крымских татар. Было нами зафиксировано 140 случаев арестов. Из них — 93 в отношении крымскотатарского народа. Оккупанты провели 106 допросов, 73 — в отношении крымских татар", — рассказал член Меджлиса крымскотатарского народа", — рассказал он.

Также, по его словам, правозащитники зафиксировали за полгода 156 случаев нарушения права человека на справедливый суд, из которых 103 — в отношении крымских татар.

"Когда мы говорим о нарушении права человека на здоровье, то зафиксировано 29 случаев, 21 — в отношении крымских татар. Кроме того, за полгода зафиксировано две смерти в местах несвободы: Константина Ширинга и Джемиля Гафарова. Хотя неоднократно мы обращались и говорили о том, что их состояние здоровья желает быть лучшим и необходимо провести лечение", — подчеркнул он.

Бариев сообщил, что в Крыму зафиксировано 294 случая преследования по уголовным делам граждан Украины, 196 — в отношении представителей крымскотатарского народа.

"В местах несвободы сейчас находится 175 человек, политзаключенных. Из них 117 — это представители крымскотатарского народа. Вот такая у оккупантов "демократия", — добавил он.

Из-за чего преследуют крымских татар?

По словам Бариева, с каждым годом в РФ придумывают все новые и новые инструменты, чтобы преследовать людей.

"До 2022-го они неправомерно применяли свое законодательство по запрету организации "Хизб ут-Тахрир" или Свидетели Иеговы, а уже в 2022-м году появился новый инструмент: суд Российской Федерации вынес решение о признании батальона имени Номана Челебиджихана террористической организацией", — резюмировал он.

Отмечается, что появились еще новые статьи — за дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации, как в административном кодексе, так и в уголовном.

"И уже есть случаи, когда преследуются люди именно в соответствии с Уголовным кодексом РФ по этой статье. Сотни людей преследуются по административному кодексу, их штрафуют, арестовывают на несколько суток, заставляют извиняться публично. Существуют списки запрещенных тем, запрещенной литературы, запрещенных песен. Вот такую "демократию" российские оккупанты принесли в Крым", — подытожил Бариев.

Напомним, что 27 июля в Крыму задержали журналистку украинского издания "Ґрати" Лутфие Зудиеву, которая должна была освещать судебное заседание в Верховном суде временно оккупированного Крыма по делу крымских татар, которых российские власти обвиняют в диверсии.

Ранее, 18 мая Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать мемориал для чествования памяти жертв геноцида крымскотатарского народа . Украинский лидер уже предложил лидеру крымских татар Мустафе Джемилеву присоединиться к созданию мемориала и выбрать лучший вариант из всех предложенных.