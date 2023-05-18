Заслуживают мемориала: Зеленский хочет увековечить память о депортации крымских татар

Украинский лидер уже предложил лидеру крымских татар Мустафе Джемилеву подключиться к созданию мемориала и выбрать самый достойный вариант из всех предложенных.

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать мемориал в память о жертвах геноцида крымскотатарского народа. Об этом украинский лидер сказал во время своего выступления, посвященному Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Зеленский подчеркнул, что 79 лет назад советская власть не просто переселяла и депортировала крымских татар с полуострова. Это был сознательный акт геноцида против этого народа.

"Сотни тысяч были изгнаны на чужбину. Весь народ лишили родного дома и пытались стереть в Крыму все, что напоминало именно о нем", — сказал гарант.

Президент Украины также сказал, что нынешняя власть в РФ и власть в Советском Союзе — это одно и то же зло, которое просто изменило свои символы. Поэтому в 2022 году ВС РФ снова пришли уничтожать украинцев и все народности, которые проживают на территории Украины.

"Что бы ни делала Россия, ее агрессию ждет поражение. Ей не удастся украсть ни Крым, ни какую-либо другую нашу частицу нашего государства. Это – наш с вами дом" — сказал Зеленский.

"Крымскотатарский народ заслуживает такого центрального мемориала, который будет напоминать о жертвах этого преступления, депортации, и о силе народа, который выжил", — сказал во время своего выступления украинский лидер.

Кроме того Владимир Зеленский обратился к лидеру крымских татар Мустафе Джемилеву с предложением вместе выбрать лучший вариант для будущего монумента.

Украинский лидер также высказал уверенность, что наступит то время, когда день памяти погибших во время геноцида крымсках татар можно будет почтить уже в освобожденном от ВС РФ Крыму.

В четверг,18 мая президент Украины Владимир Зеленский обратился к крымским татарам. Он отметил, что даже сейчас власти страны продолжают предпринимать усилия для освобождения из мест лишения свободы всех крымских татар, осужденных оккупационным режимом.

Напомним,18 мая по словам Натальи Гуменюк стало известно, что временно оккупированный Крымский полуостров больше не является "центром обороны" для россиян. Теперь это "центр эвакуации" для граждан.