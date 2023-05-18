"Чемодан, вокзал, РФ": оккупанты превращают Крым в "центр эвакуации", — командование (видео)

На территории полуострова, как рассказала спикер Сил обороны Наталья Гуменюк, с каждым днем становится все больше людей. Речь идет о тех гражданах, которые осознают, что поражение Кремля в войне уже близко.

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Временно оккупированный Крымский полуостров больше не является "центром обороны" для россиян. Теперь это "центр эвакуации" для граждан. Об этом в эфире телемарафона сообщила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк 18 мая.

По ее словам, российские оккупанты продолжают обстреливать украинскую территорию регулярно, но при этом готовятся покидать некоторые украинские земли. Все это на фоне разговоров о том, что вскоре начнется контрнаступление.

"Потому что все очень похоже на то, что они собирают вещи и изучают поговорку "Чемодан, вокзал, Россия". Потому что то, что мы наблюдаем, что происходит с оккупационными властями, оно точно укладывается в эти направления", — говорится в сообщении.

Речь идет о коллаборантах с территорий, которые временно находятся под контролем россиян. Все чаще звучат истории о том, что россияне начинают убегать при помощи Крымского полуострова. Теперь это не просто "центр обороны", в который его превратили захватчики, но и "центр эвакуации", куда прибывает все больше людей.

Наталья Гуменюк отдельно отметила, что у оккупантов появилось чувство того, что избежать наказания они не смогут, а следы своих преступлений нужно заметать. Поэтому они также пытаются вывезти документацию.

Напомним, 17 мая сообщалось, что оккупанты РФ загнали себя в ловушку в Херсонской области. Наталья Гуменюк считает, что они хотят создать видимость техногенной катастрофы на Каховском водохранилище.

12 мая сообщалось, что ВСУ на юге разнесли оккупантов и вызвали у них истерику. Артиллеристы провели мощную работу и нанесли удары по подразделениям оккупантов, которые обстреливали Херсон.