"Валіза, вокзал, Росія": окупанти перетворюють Крим на "центр евакуації", — командування (відео)

На території півострова, як розповіла речниця Сил оборони Наталія Гуменюк, з кожним днем стає все більше людей. Ідеться про тих громадян, які усвідомлюють, що поразка Кремля у війні вже є близькою.

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Тимчасово окупований Кримський півострів більше не є центром оборони для росіян. Наразі це "центр евакуації" для громадян. Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк 18 травня.

За її словами, російські окупанти продовжують обстрілювати українську територію регулярно, але готуються покидати деякі українські землі. Все це на тлі розмов про те, що незабаром розпочнеться контрнаступ.

"Бо все дуже схоже на те, що вони збирають речі та вивчають приказку "Валiза, вокзал, Росія". Тому що те, що ми спостерігаємо, що відбувається з окупаційною владою, воно точно вкладається в ці напрямки", — йдеться в повідомленні.

Ідеться про колаборантів із територій, які тимчасово перебувають під контролем росіян. Дедалі частіше звучать історії про те, що росіяни починають тікати за допомогою Кримського півострова. Тепер це не просто "центр оборони", на який його перетворили загарбники, а й "центр евакуації", куди прибуває все більше людей.

Наталя Гуменюк окремо наголосила, що в окупантів з'явилося почуття того, що уникнути покарання вони не зможуть, а сліди своїх злочинів треба замітати. Тож вони також намагаються вивезти документацію.

Нагадаємо, 17 травня повідомлялося, що окупанти РФ загнали себе в пастку на Херсонщині. Наталія Гуменюк вважає, що вони хочуть створити видимість техногенної катастрофи на Каховському водосховищі.

12 травня повідомлялося, що ЗСУ на півдні рознесли окупантів і викликали в них істерику. Артилеристи провели потужну роботу й завдали ударів по підрозділах окупантів, які обстрілювали Херсон.