Окупанти РФ загнали себе в пастку на Херсонщині, — Гуменюк (відео)

Росіяни намагалися створити видимість техногенної катастрофи в Каховському водосховищі, але затопили заміновану територію і тепер човнами намагаються маневрувати над небезпечною ділянкою.

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Російські окупанти залили водою з Каховського водосховища заміновану ділянку на лівобережжі Херсонської області. Про це в середу, 17 травня, повідомила речниця оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

За словами Гуменюк, окупанти намагалися створити видимість техногенної катастрофи в Каховському водосховищі, але самі загнали себе в пастку.

"Штучно піднімаючи воду, вони намагаються в Каховському водосховищі провокувати такі ознаки техногенної катастрофи, вони самі для себе створили пастку. Залили водою ті ділянки узбережжя, які замінували", — розповіла Гуменюк.

Спікерка ОК "Південь" зазначила, що в російських пабліках зчинився скандал після того, як окупанти втратили людей, затопивши певні ділянки місцевості без попередження.

"Саме тому вони намагаються над цими замінованими ділянками, які опинилися під певним шаром води, маневрувати за допомогою човнів, які "віджали" в місцевого населення", — розповіла Гуменюк.

Крім того, на островах лівобережного Дніпра ЗС РФ намагаються навести "порядок" — забрати те, що ще може стати в нагоді, зокрема й боєкомплекти.

Нагадаємо, 17 травня ЗС РФ завдали удару по лікарні в місті Берислав Херсонської області. Окупанти поцілили в реанімаційні та центральні відділення. Через обстріл у медустанові вибито близько 60 вікон і пошкоджено стіни. Пацієнти й медики не постраждали.

Також 17 травня росіяни обстріляли селище Зеленівка Херсонської області. Внаслідок обстрілу загинула дитина, ще двоє людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.