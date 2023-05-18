Заслуговують на меморіал: Зеленський хоче увічнити пам'ять про депортацію кримських татар

Український лідер уже запропонував лідеру кримських татар Мустафі Джемілєву приєднатися до створення меморіалу й обрати найкращий варіант з усіх запропонованих.

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Президент України Володимир Зеленський запропонував створити меморіал для вшанування пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Про це український лідер сказав під час свого виступу, присвяченого Дню пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Зеленський наголосив, що 79 років тому радянська влада не просто переселяла та депортувала кримських татар із півострова. То справді був свідомий акт геноциду проти цього народу.

"Сотні тисяч вигнали на чужину. Весь народ позбавили рідного дому і намагалися стерти в Криму все, що нагадувало саме про нього", — сказав гарант.

Президент України також сказав, що нинішня влада в РФ і влада в Радянському Союзі — це те саме зло, яке просто змінило свої символи. Тому у 2022 році ЗС РФ знову прийшли знищувати українців та всі народності, які проживають на території України.

"Що б не робила Росія, на її агресію чекає поразка. Їй не вдасться вкрасти ні Крим, ні якусь іншу нашу частинку нашої держави. Це – наш з вами дім", — сказав Зеленський.

"Кримськотатарський народ заслуговує на такий центральний меморіал, який нагадуватиме про жертви цього злочину, депортацію, і про силу народу, який вижив", — сказав під час свого виступу український лідер.

Крім того, Володимир Зеленський звернувся до лідера кримських татар Мустафи Джемілєва з пропозицією разом вибрати найкращий варіант для майбутнього монумента.

Український лідер також висловив упевненість, що настане той час, коли день пам'яті загиблих під час геноциду кримських татар можна буде вшанувати вже у звільненому від ЗС РФ Криму.

У четвер, 18 травня, президент України Володимир Зеленський звернувся до кримських татар. Він зазначив, що навіть зараз влада країни продовжує докладати зусилля для звільнення з місць позбавлення волі всіх кримських татар, засуджених окупаційним режимом.

Нагадаємо, 18 травня, за словами Наталії Гуменюк, стало відомо, що тимчасово окупований Кримський півострів більше не є "центром оборони" для росіян. Наразі це "центр евакуації" для громадян.