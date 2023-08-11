Корректировала удары по Одессе: СБУ задержала очередного агента ФСБ (фото)
По данным правоохранителей, злоумышленницей оказалась местная учительница, которая передавала оккупационным войскам данные о результатах обстрелов, а за каждое выполненное "задание" получала до 20 тысяч гривен. Сейчас ей грозит пожизненное заключение.
Киберспециалисты Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Одессе агента РФ, которая работала на российскую Федеральную службу безопасности (ФСБ). Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"За регулярное денежное "вознаграждение" от оккупантов их приспешница собирала разведданные о местах базирования Сил обороны на территории областного центра. Кроме того, после вражеских воздушных атак на город она обходила пострадавшие улицы и фиксировала последствия "прилетов", — сказано в сообщении.
По данным следствия, за каждое выполненное задание российский агент получала от своего "куратора" из ФСБ до 20 тысяч в гривневом эквиваленте. "Суммы" поступали в виде криптовалюты на электронный кошелек фигурантки.
"Развединформация нужна была захватчикам для подготовки новых и корректировки повторных воздушных ударов по Одессе с применением крылатых или баллистических ракет и дронов-камикадзе", — добавили в СБУ.
Правоохранители задержали преступницу во время контрдиверсионных мероприятий, когда она осуществляла доразведку местности вблизи одного из украинских военных объектов.
По данным следствия, российским агентом оказалась местная жительница, которая имела пророссийские взгляды и хотела "подзаработать" за счет сотрудничества с вражеской спецслужбой. Для конспирации постоянно меняла мобильные номера и телефоны.
Во время обысков по месту жительства фигурантки обнаружены банковские карты и средства связи с доказательствами ее разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.
На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении за государственную измену, совершенную в условиях военного положения.
"Сейчас она под стражей и полностью признала свою вину в сотрудничестве с вражеской спецслужбой. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит пожизненное заключение", — рассказали в ведомстве.
К слову, 8 августа, Служба безопасности собрала доказательную базу и получила выводы экспертиз, которые подтвердили незаконную деятельность двух жителей Одессы, которые распространяли информацию о дислокации подразделений Сил обороны на территории региона.
Напомним, что 3 августа, в Одессе Служба безопасности Украины (СБУ) задержала агента Главного управления Генштаба ВС РФ (ГРУ), которым оказался частный юрист, ранее работавший помощником-консультантом некоторых депутатов из фракции "партии Шария" в одном из райсоветов Одесской области.