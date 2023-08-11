Украинские волонтеры переделали трофейный броневик в командно-штабную машину (фото)

ВПК "Урал" теперь имеет пункт управления и стабильную связь, что поможет украинским военным при ведении боевых действий.

Украинские волонтеры переделали редкий российский броневик ВПК "Урал" переоборудовали в командно-штабную машину. Об этом сообщает пресс-служба фонда Сергея Притулы.

В рамках проекта по ремонту, восстановлению и модернизации российской техники для нужд ВСУ, механики изменили назначение броневика ВПК "Урал". Теперь машина будет служить командирской машиной. Она будет обеспечивать безопасную связь между солдатами и командованием, чтобы способствовать большей непрерывности операций и маневренности во время выполнения задач.

Фонд переоборудовал уже 125 машин в командно-штабные

ВПК "Урал" — это российский защищенный броневик типа MRAP семейства "Урал". РФ создавала его совместно с компанией Streit Group из Объединенных Арабских Эмиратов. Она продает почти такую же машину под названием Condor для экспортных целей.

В десантном отделении могут размещаться до 6 бойцов. Корпус машины имеет защиту от 7,62-мм бронебойных пуль, а также может выдержать взрыв силой до 6 кг. На машине стоит российский дизельный двигатель ЯМЗ-536 с турбонаддувом. Это позволяет ему преодолевать до 1000 км и развивать скорость до 100 км/ч.

В Фонде сообщили, что с ноября 2022 года и до 31 июля 2023 года было потрачено более 25 млн гривен на оборудование 125 командно-штабных машин.

Напомним, 18 июля СМИ писали, что Великобритания исследует трофейную российскую технику, которую передает Украина.

29 июня СМИ писали, как ВСУ переделывают трофейные танки Т-62 на БМПТ.