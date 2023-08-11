Миллиарды для Украины: Байден испытывает Конгресс США, прося денег на помощь ВСУ, — NYT

По словам журналистов, американский президент Джо Байден сделал поддержку Украины визитной карточкой своей внешней политики. Он утверждает, что для американской безопасности важно противостоять агрессии в Европе.

Президент США Джо Байден испытывает Конгресс США, ища деньги для помощи ВСУ. Рассмотрение просьбы выделить еще миллиарды долларов Украине станет проверкой для Республиканской и Демократической партий. Об этом пишет The New York Times.

По словам журналистов, это первое подобное обращение американского лидера к Конгрессу с тех пор, как республиканцы заимели большинство мест в Палате представителей в январе 2023 года. Тогда они пообещали больше не выписывать "незаполненные чеки" для помощи Украине.

Издание пишет, что для Байдена – поддержка Украины является главным элементом своей внешней политики. Он утверждает, что для Америки важно противостоять агрессии России в Европе. Однако бывший президент Дональд Трамп может сделать вторжение РФ в Украину главным вопросом на выборах в 2024 году. Ранее он отказался поддержать победу Украины в войне.

Некоторые сторонники Украины считают, что дебаты относительно запроса Байдена могут стать критическим моментом в войне, так как пошлют сигнал Кремлю о том, насколько в американцах силен дух.

Журналисты отметили, что 71% республиканцев выступают против дополнительной помощи Украине, в то время как 62% демократов поддерживают ее.

Издание отметило, что в Белом доме рассчитывают на помощь сенатора Митча Макконнелла из Кентукки. Он лидер республиканского меньшинства, которое яро поддерживает Украину. Более того, он часто подталкивал Байдена к более решительным действиям.

Напомним, что журналисты писали, что Байден подал в Конгресс запрос на дополнительное финансирование в размере около 40 млрд. Часть денег предназначена для Украины. Американский президент и его команда по национальной безопасности неоднократно заявляли, что Соединенные Штаты будут помогать Украине "столько, сколько потребуется", чтобы вытеснить Россию с ее границ.