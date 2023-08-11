Российский империализм можно остановить задешево, потому что солдаты США не гибнут, — Дуда

Польский лидер отметил, что если сейчас не остановить российскую агрессию, то Западу придется заплатить высокую цену.

Президент Польши Анджей Дуда в ходе интервью обозревателю Марку Тиссену заявил, что если не остановить сейчас российскую агрессию, то Западу придется платить очень большую цену. Но перед этим польский лидер уточнил что российский империализм можно остановить дешево, потому что американские солдаты не погибают. Интервью опубликовано 10 августа в The Washington Post.

Вопрос Тиссена прозвучал в контексте дальнейшей поддержки Украины, против которой агитирую некоторые европейские популисты и американские консерваторы. На это Дуда сказал, что ответ на этот вопрос очень простой.

"Все очень просто. Сейчас российский империализм можно остановить дешево, потому что американские солдаты не гибнут. Но если мы не остановим российскую агрессию сейчас, то "придется заплатить очень высокую цену", — заявил польский президент.

Далее Дуда расширил свой ответ, углубляясь в исторические факты и рассуждая о том, что пришлось вытерпеть полякам от восточного соседа за последние 600 лет. Завершая исторический экскурс, польский лидер рассказал о том, как в 1945 году Красная Армия "захватила Польшу и вытеснила немецких оккупантов только для того, чтобы заменить их своей собственной оккупацией".

По его словам, нынешняя российская власть, и в частности, президент РФ Владимир Путин стремятся к возрождению российского империализма, начиная с вторжения в Грузию в 2008, нападения на Украину в 2014 и полномасштабного вторжения в прошлом году.

"Мы должны остановить продвижение России в Украине сейчас, чтобы не получилось, как в Первую и Вторую мировые войны, что американским солдатам придется проливать свою кровь и терять жизни в Европе, чтобы восстановить мир и свободу во всем мире", — сказал Дуда, второй раз заговорив об американских солдатах.

Напомним, глава Канцелярии президента Польши Павел Шрот 10 августа заявил, что самый горячий этап спора между Варшавой и Киевом закончился. По его словам, предметом разногласий стал вопрос эмбарго на украинское зерно.