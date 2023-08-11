Нашли крайнего: в РФ арестовали владельца склада пиротехники в Сергиевом Посаде

Российские власти нашли, на кого возложить вину за взрыв на пиротехническом складе. Мужчину могут осудить на 5 или 7 лет.

Суд Сергиева Посада в Московской области РФ избрал меру пресечения для мужчины, на которого могут возложить ответственность за взрыв на пиротехническом складе. Подозреваемый — генеральный директор компании "Пиро-Росс" Сергей Чанкае. Об этом пишет агентство "ТАСС".

При рассмотрении дел Чанкаев заявил, что своей вины не признает, поскольку все требования безопасности на предприятии выполнялись. Между тем его обвиняют по статье о служебной халатности на опасных промышленных объектах. Наказание по этой статье — до 5 лет тюрьмы.

Впрочем возможна и переквалификация на более серьезную статью, по которой Чанкаев может оказаться в российской тюрьме на 7 лет.

Судьи приняли решение о мере пресечения для подозреваемого: его арестовали на два месяца.

Отметим, чрезвычайное происшествие в Сергиевом Посаде произошло 9 августа. Около 12 часов прогремел мощный взрыв — поднялся столб дыма, а вокруг разлетелись обломки здания и остатки российских артиллерийских снарядов.

В результате ЧП пострадало девять россиян: нашли тело женщины, а еще 8 человек считаются пропавшими без вести.

Позже в сети опубликовали анализ событий, сделанный "Радио Свобода". Предполагают, что взрыв произошел не в помещение склада компании, а в здании рядом. Однако, отметим, официальная версия российских властей — взрыв пиротехники из-за нарушения техники безопасности.

Напоминаем, в течение последних нескольких недель в Москве и Подмосковье время от времени происходят взрывы и пожары. Например, 11 состоялась атака беспилотников неизвестного происхождения, из-за которой закрыли московский аэропорт "Внуково". 10 августа произошло возгорание на еще одном складе — свидетели уверяют, что слышали взрыв.

Между тем украинский OSINT-аналитик Антон Павлушко проанализировал атаки беспилотников на Москву. По его мнению, хоть они бьют не совсем по тем объектам, по которым хотелось бы, но он их поддерживает.