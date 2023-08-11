Взрыв в Сергиевом Посаде: вспыхнул не склад с пиротехникой, а соседнее здание, — СМИ (фото)

По словам журналистам Марка Куртова, а снимках компании Planet от 10 августа можно увидеть, что здание компании "Пиро-Росс" цело, а воронка от взрыва находится рядом с ним.

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В Сергиевом Посаде 9 августа взорвался не склад с пиротехникой, а соседнее с ним здание. Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Марк Куртов в Twitter.

Он сообщил, что на снимках компании Planet от 10 августа можно увидеть, что здание компании "Пиро-Росс" цело, а воронка от взрыва находится рядом с ним. В этом месте ранее находилось другое здание.

По словам журналиста, нет информации о том, что конкретно находилось в этом здании.

"Есть вероятность, что его также арендовала компания "Пиро-Росс", но я не могу этого установить", – написал Крутов.

Взрыв в Сергиевом Посаде: что известно

Напомним, что 9 августа в Московской области России прогремел взрыв на Загорском оптико-механическом заводе, который производит военную оптику. По данным росСМИ, взрыв произошел из-за "нарушения технологического процесса" в здании компании "Пиро-Росс". Позже была озвучена другая версия, согласно которой взрыв вызвала детонация снарядов.

На утро 10 августа в МЧС РФ сообщили, что количество пострадавших в результате взрыва на территории завода возросло до 54, из которых 23 человека были госпитализированы, пятеро находились в тяжелом состоянии. Также 12 человек считались пропавшими без вести. Позже росСМИ сообщили, что на месте взрыва было найдено 48 фрагментов тел. Вероятно, останки могут принадлежать телам десяти человек.