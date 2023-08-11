Не хотел участвовать в войне: лейтенант армии РФ просит политического убежища в Литве (видео)

26-летний россиянин сбежал в Литву и заявляет, что не желает участвовать в "кровопролитной войне". Теперь надеется, что получит политическое убежище.

Границу России и Литвы перешел российский лейтенант Иван Королев, который отказался служить в армии РФ и попросил политического убежища. Мужчина заявил, что был участником войны, но не стрелял в украинцев. О деталях рассказало издание "BBC Русская служба".

Событие произошло 10 августа, утверждает издание. Именно тогда литовские пограничники задержали мужчину, который нелегально попал в Литву из России. Задержание состоялось в Вильнюсе, а после этого его перевезли на КПП, где он ожидает решения о политическом убежище.

Во время задержания мужчина предъявил документы, в которых указано, что его зовут Иван Королев, ему 26 лет, он имел офицерское звание лейтенанта.

Удостоверение личности Ивана Королева — BBC Русская служба Фото: BBC

Во время разговора с изданием, Королев рассказал, что он служил в воинской части 59313-3, которая дислоцировалась в поселке Тейсин Хабаровского края России. Отметим, расстояние от населенного пункта до Литвы — около 6 тыс. км. Из сообщения не понятно, каким образом мужчина добрался до Вильнюса и где именно находилась его часть.

Мужчина уверяет, что участия в боевых действиях не принимал. Его обязанности по месту службы — проверка артиллерийских снарядов, которые затем шли на фронта в Украине для ударов по позициям Сил обороны.

Решение о побеге Королев принял 3 августа. Причина — нежелание участвовать в войне России против Украины: "Не хотел участвовать в кровопролитной войне, которую развязало мое государство. Сейчас я нахожусь в Республике Литва, где попросил политического убежища".

Издание отметило, что пока нет уверенности, что заявления Королева правдивы, а документы — не подделка. Пока что направили запрос в Минобороны РФ и ждут ответа.

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Напоминаем, ГУР Минобороны регулярно напоминает о программе для россиян "Хочу жить". Благодаря этой программе они имеют возможность сдаться в плен и не погибнуть в полях Украины. Также показали, в каких условиях живут российские пленные. На видео, снятом в украинской колонии, заключенные питаются трижды в сутки, потребляют свежевыпеченный хлеб и имеют все необходимое для комфортной жизни.