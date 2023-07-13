Лучше, чем "дома": в ГУР показали условия жизни россиян в плену (видео)

На ролике можно заметить, что российские военнопленные находятся в тепле и безопасности. При этом условия пребывания лучше условий, в которых находятся пленные украинцы.

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Проект "Хочу жить", созданный при Координационном штабе работы с военнопленными при ГУР Минобороны, показал колонию, в которой находятся российские военнопленные. В колонии соблюдены все необходимые условия: полноценное питание, соблюдение санитарных норм, обеспечение одеждой и средствами гигиены. Об этом говорится в видео, опубликованном в Youtube-канале проекта.

Запись сделана в колонии для военнопленных "Запад 1", объясняется в описании. При этом отмечается, что условия в колонии соответствуют требованиям Женевской конвенции: россияне живут в нормальных бытовых условиях, достаточно питаются, имеют возможность получать посылки и звонить родным.

На видео — кадры жизни рядовых российских пленных. В частности, показано, как происходит обед.

Сначала показывают столовую, в которой помощники работают в специальной защитной одежде. В центре столовой — чистая посуда.

Столовая в колонии, где удерживают российских пленных

Под стеной — рукомойники с полотенцами и моющими средствами.

Мытье рук российскими военнопленными

В столовую идут пленные. Они держат руки за спиной, как заключенные. При этом пострижены и одеты в одинаковую тюремную униформу. Каждый получает первое и второе блюдо, напиток. Отмечается, что пленные едят свежеиспеченный хлеб — его выпекают ежедневно.

Питание российских военнопленных

После обеда даже не нужно мыть посуду — для этого выделен специальный человек, который ее моет в перчатках специальным моющим средством (но не в посудомойке).

В завершение авторы видео отмечают, что украинские пленные и заключенные гражданские не имеют таких условий в России.

Колония, в которой будут содержать пленных россиян

Напоминаем, журналисты издания WSJ пообщались с пленными россиянами. Пленные заявили, что в армии РФ низкий боевой дух из-за ощутимых потерь в боях с ВСУ. Уже попав в плен, они не хотят возвращаться домой — боятся спецслужб, от которых ждут неприятностей.

Между тем российские судьи признали, что пленные, вернувшись в Россию, могут действительно оказаться под следствием. Чтобы этого не произошло, нужно "решительно сопротивляться". Главное — не быть пассивным.