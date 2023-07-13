Краще, ніж "вдома": в ГУР показали умови життя росіян в полоні (відео)

На ролику можна помітити, що російські військовополонені перебувають у теплі та безпеці. При цьому умови перебування кращі за умови, в яких перебувають полонені українці.

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Проєкт "Хочу жити", створений при Координаційному штабі роботи з військовополоненими при ГУР Міноборони, показав колонію, в якій перебувають російські військовополонені. В колонії дотримано усіх необхідних умов: повноцінне харчування, дотримання санітарних норм, забезпечення одягом та засобами гігієни. Про це ідеться у відео, опублікованому в Youtube-каналі проєкту.

Запис зроблено у колонії для військовополонених "Захід 1", пояснюється в описі. При цьому наголошують, що умови в колонії відповідають вимогам Женевської конвенції: росіяни живуть у нормальних побутових умовах, достатньо харчуються, мають можливість отримувати посилки і телефонувати рідним.

На відео — кадри життя пересічних російських полонених. Зокрема, показано, як відбувається обід.

Спершу показують їдальню, в якій помічники працюють у спеціальному захисному одязі. В центрі їдальні — чистий посуд.

Їдальня в колонії, де утримують російських полонених

Під стіною — рукомийники з рушниками та миючими засобами.

Миття рук російськими військополоненими

До їдальні прямують полонені. Вони тримають руки за спиною, як ув'язнені. При цьому пострижені та вдягнуті в однакову тюремну уніформу. Кожен отримує першу та другу страву, напій. Наголошується, що полонені їдять свіжоспечений хліб — його випікають щодня.

Харчування російських військовополонених

Після обіду навіть не потрібно мити посуд — для цього виділено спеціальну людину, яка його миє в рукавичках спеціальним миючим засобом (але не в посудомийці).

На завершення автори відео наголошують, що українські полонені та ув'язнені цивільні не мають таких умов в Росії.

Колонія, в якій утримають полонених росіян

Нагадуємо, журналісти видання WSJ поспілкувались з полоненими росіянами. Полонені заявили, що в армії РФ низький бойовий дух через відчутні втрати в боях з ЗСУ. Вже потрапивши в полон, вони не хочуть повертатись додому — бояться спецслужб, від яких чекають неприємностей.

Тим часом російські судді визнали, що полонені, повернувшись до Росії, можуть дійсно опинитись під слідством. Щоб цього не сталось, потрібно "рішуче опиратись". Головне — не бути бездіяльними.