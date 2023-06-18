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Военный Фокус Российско-украинская война Контрнаступление ВСУ в 2023 году

"Надеялись, что контрнаступление не произойдет": пленные рассказали о потерях ВС РФ

российские военные, оккупанты, ВС РФ, военнопленные, война РФ против Украины, захватчики
Фото: WSJ | Российские пленные рассказали об условиях в ВС РФ

По словам военнопленных оккупантов, их армия имеет низкий боевой дух, а также теряет много людей после начала активных наступательных действий Украины. Один из них не хочет возвращаться на родину, ведь боится преследования спецслужб.

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Российские оккупанты, которые попали в плен к украинским защитникам, рассказали о колоссальных потерях ВС РФ, а также заградотрядах при наступлении ВСУ. Свои признания они озвучили журналистам The Wall Street Journal 17 июня.

Разговор состоялся с военнопленными, которых содержат в Краматорске. Их удалось захватить после начала украинского контрнаступления в районе города Великая Новоселка между Запорожской и Донецкой областями.

Воевали как призывники, так и наемники, а некоторые из них и вовсе прибыли из национальных республик в Сибири. Они признались в огромном количестве вещей. В том числе в низком боевом духе ВС РФ, а также высоких потерях.

Военный по имени Анатолий служил в российской армии по контракту. В общении с журналистами он вспомнил, что накануне контрнаступления ВСУ оккупанты совершенно не общались между собой, что свидетельствует про их страх.

российские военные, оккупанты, ВС РФ, военнопленные, война РФ против Украины, захватчики Fullscreen
Российские пленные рассказали об условиях в ВС РФ
Фото: WSJ

"Все молчали, думали о своем, задавались вопросом, с какой стороны они придут. Мы были очень напуганы. Никто не хочет умирать. Мы надеялись, что контрнаступление не произойдет", — говорит захватчик.

До наступления он был обычным водителем — ремонтировал технику и перевозил операторов дронов. Всего месяц назад его отправили в район Великой Новоселки.

Среди пленных также был Антон, которого осудили за торговлю наркотиками. Контракт подписал для того, чтобы выйти на свободу и воевал после этого в группировке "Шторм Z". Бойцам этого подразделения, которые в основном состояли из завербованных заключенных, запретили отступать при любых сценариях, иначе им угрожали расстрелом.

В марте этого года мужчина получил осколочное ранение головы и врачи признали его негодным для дальнейшего несения службы. Командование приняло решение все же отправить его на фронт.

российские военные, оккупанты, ВС РФ, военнопленные, война РФ против Украины, захватчики Fullscreen
Российские пленные рассказали об условиях в ВС РФ
Фото: WSJ

После столкновения с украинскими защитниками Антон и другие раненные бойцы начали кричать, что хотят сдаться, ведь понимали, что в российских войсках при поражении им не выжить.

Дмитрий. Он из мобилизованных и прибыл в Украину из Дальнего Востока. В общении с журналистами признался, что моральный дух в армии крайне низкий и они постоянно оставались на одном месте без возможности ротации.

Мужчина вспоминает, что вместе с товарищем вышел к украинским военным с поднятыми руками, ведь их позицию атаковала артиллерия, а бронированные машины били из близкого расстояния по пехоте.

Дмитрий надеется, что он не будет обменян российской стороне, так как боится, что ФСБ начнет его преследовать.

Напомним, 14 июня сообщалось, что в ВСУ рассказали, как освобождали Благодатное на Донбассе. Враг пытается сравнять деоккупированный населенный пункт с землей применяя массированные артиллерийские обстрелы, чтобы не допустить дальнейшего продвижения украинской армии.