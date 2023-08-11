Египет отказал США в поставках оружия Украине, — WSJ

Вашингтон, по информации журналистов, неоднократно призывал Каир передать противотанковые ракеты, артиллерийские снаряды, системы ПВО и стрелковое оружие.

Египет отказывается отправлять Украине оружие по просьбе США, а многочисленные обращения Вашингтона остаются без внимания. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В разделении говорится о том, что Каир ранее планировал поставки ракет России. Обращение Вашингтона повлияло на ситуацию, а власти африканской республики решили отказаться от подобных поставок.

Журналисты проинформировали о том, что после этого американские официальные лица, включая министра обороны США Ллойда Остина, обратились к Египту относительно поставок оружия Украине. Пентагон планировал таким образом помочь нашей стране преодолеть нехватку боеприпасов.

Остин якобы в марте лично обращался к президенту Египта Абдул-Фаттахом Халилом Ас-Сиси в Каире. С тех пор официальные представители США неоднократно призывали Египет к передаче оружия нашей стране. В материале американского издания было указано о поставках артиллерийских снарядов, противотанковых ракет, системы ПВО и стрелкового оружия.

"Египетский чиновник в частном порядке заявил, что Египет не планирует отправлять оружие", — пишет издание.

Официальный представитель Госдепа США подчеркнул, что Египет выступает партнером, который и в дальнейшем пытается работать над достижением стабильности и прочного мира в Украине.

Напомним, 11 августа издание Tagesschau сообщило, что депутаты Бундестага раскритиковали правительство за медленные поставки крылатых ракет Taurus Украине. Они считают, что украинским войскам нужно дальнобойное оружие, которое способно поразить военные позиции на территории России.