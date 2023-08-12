"Мариуполя больше нет": оккупанты уничтожили один из знаковых городских арт-объектов (видео)

Захватчики стараются стереть с лица земли все, что напоминает в Мариуполе об Украине.

Российские оккупанты продолжают последовательно уничтожать идентичность Мариуполя и места, которые были дороги каждому жителю города. Теперь они добрались до инсталляции "Я люблю Мариуполь". Об этом в соцсети рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Инсталляции "Я люблю Мариуполь" больше нет. Как и самого Мариуполя. Последовательная логика оккупанта…", – говорится в подписи под видео, где запечатлена выкопанная из земли и брошенная надпись.

По информации ресурса "Восточный вариант", инсталляция была установлена над обывом в Приморском парке осенью 2019 года.

"Идея была очень давно. Во многих городах есть, а у нас не было. Мы были инициаторами принятия "Громадського бюджета" на уровне города. А когда проект был принят, попали на "Прозорро" и уже с победителем обсуждали дизайн", – рассказывал тогда член инициативной группы "Вместе" Кирилл Вишняков.

Место было выбрано не случайно, ведь с обрыва открывался красивый вид на море, с которым ассоциировался город.

Ночью знак подсвечивался, а его стоимость обошлась Мариуполю примерно в 200 тысяч гривен.

Ранее россияне уничтожили мурал "Милана", где была изображена местная маленькая жительница, пострадавшая от обстрелов микрорайона "Восточный" в 2015 году и потерявшая тогда свою маму.

Аналогичная судьба ждала и мурал со сказочным персонажем – динозавром Несси, который перевозит на себе двоих детей.

По информации Андрющенко, российские захватчики также разграбили и снесли купеческие дома на улице Николаевской, историческом центре Мариуполя, а первую гимназию разбирают на кирпичи.

"Такое впечатление, что единственный дом в этой части действительно ремонтирующих — дом НКВД. Хотя – ну логично. Палачи отдают уважение застенкам", – подписал он видео.

Ко всему перечисленному россияне вырубают деревья в городе, "чтобы лучше были видны выполненные работы".

Ранее Фокус писал, что жители Мариуполя страдают от амброзии, которая пышно растет на улицах города, и никто с ней не борется.