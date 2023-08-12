Дымовая завеса и взрывы: оккупанты сообщили о повторной атаке на Крымский мост (фото, видео)

Оккупационные власти Крыма утверждают, что российская ПВО сбила еще одну ракету. Местные пишут, что слышали 8 взрывов.

В оккупированном Крыму второй раз за день, 12 августа, наблюдается неспокойная ситуация в районе Керченского моста. Оккупанты снова пустили дымовую завесу, а жители полуострова слышат взрывы. Об этом сообщает российское провластное издание Shot.

"О новых взрывах в Крыму, в районе Керчи, сообщают очевидцы. Предварительно работает ПВО. Движение по Крымскому мосту снова перекрыто", — говорится в сообщении.

Глава оккупационной администрации Крыма сообщил о перехвате еще одной ракеты.

"Еще одна ракета противника сбита над Керченским проливом. Спасибо нашим войскам противовоздушной обороны за высокий профессионализм и бдительность", — сказал он.

На мосту оккупанты снова пустили дымовую завесу, чтобы уберечь переправу от атаки.

Сообщается, что жители Керчи слышали по меньшей мере 8 взрывов.

Напомним, что около 13 часов сообщили об атаке на Крымский мост . Оккупационные власти отчитались о перехвате двух ракет, тогда как в Минобороны РФ заявили об одной.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели взрывы. В небе в районе порта появился дым.