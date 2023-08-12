"Есть отбитые территории": ВСУ продвинулись на Таврическом направлении

Россияне за сутки потеряли 242 человека личного состава, технику и склады боеприпасов.

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Сил обороны Украины Александр Тарнавский отчитался о работе своего направления за 12 августа 2023 года и отбитых территориях у врага. Об этом военнослужащий сообщил в Telegram-канале.

"Таврическое направление. Есть отбитые территории. Силы обороны работают", — начал свое обращение украинский генерал.

Артиллерийские подразделения украинских воинов на протяжении 12 августа выполнили 1303 огневых задачи. За сутки потери россиян убитыми, ранеными и пленными составляют 242 человека (погибшие — 80, раненые — 160, пленные — 2).

В частности, известно об уничтожении семи единиц военной техники врага:

1 танк,

2 боевые бронированные машины,

2 артиллерийские системы и минометы,

1 единица автомобильной,

1 единица специальной техники.

Кроме этого, было уничтожено 3 склада боеприпасов.

"Идем вперед!" — добавил Александр Тарнавский.

Напомним, 9 августа 2023 года россияне на Таврическом направлении потеряли десятки единиц техники.

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