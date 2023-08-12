"Не ищет выхода": Путин готовится к более масштабной войне в Украине, — омбудсмен

По словам Дмитрия Лубинца, агрессивная политика Кремля свидетельствует о том, что на украинской территории оккупанты не остановятся и пойдут в направлении Европы. Все это ставит под угрозу существование демократического мира.

Президент Российской Федерации Владимир Путин мог отдать приказ подготовиться к еще большей войне с Украиной и об этом свидетельствуют несколько факторов. Об этом написал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в социальной сети Facebook 12 августа.

По его словам, в Кремле совершенно не ищут варианты того, как можно было бы закончить войну в Украине с наименьшими для себя последствиями. Наоборот, они готовятся к эскалации конфликта.

Не так давно Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который должен будет отменить необходимость уведомления различных международных организаций, по типу ООН или Совета Европы, о введении в стране военного или чрезвычайного положения.

Омбудсмен считает, что такие законы в очередной раз нарушают требования Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а поправки в законодательстве и вовсе позволят Кремлю репрессировать россиян без учета международного гуманитарного права.

"О чем это говорит? Президент РФ не ищет выхода из войны в Украине, а готовится к еще большей. Более того – не исключает вооруженных столкновений со странами НАТО. Поэтому международному сообществу необходимо серьезно подготовиться к угрозам, исходящим из России", — говорится в сообщении.

В связи с этим омбудсмен призвал западных партнеров ввести новые санкции против России и увеличить поставки оружия в Украину. Только это поможет остановить российскую агрессию и обезопасит Европу.

"Российская агрессия продемонстрировала, что преступный режим высшего руководства России не остановится на Украине, а может начать еще более кровавую войну в Европе. РФ – это угроза безопасности всего демократического мира!" — подытожил Дмитрий Лубинец.

Напомним, 12 августа сообщалось, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут провести встречу на территории Турции. Местные журналисты отмечают, что основной темой встречей двух лидеров станет возобновление "зерновой сделки" и обмен пленными, а произойти это может в течении месяца.