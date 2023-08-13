"Огонь с трех сторон": у ВСУ тактический успех в Донецкой и Запорожской областях, — ISW (карта)

По данным военных исследователей, ВСУ удалось намного сократить время между определением целей и нанесением ударов из РСЗО HIMARS. Из-за чего оккупационной группировке в западной части Запорожской области нужно отойти на 10 км от передовой.

12 августа Силы обороны Украины продолжали контрнаступательные операции по меньшей мере на двух участках фронта и добились тактически значимого продвижения в районе границы Запорожской и Донецкой областей. Об этом сообщает "Институт исследования войны" в сводке от 12 августа.

Геолоцированные кадры, опубликованные 11 августа, показали, что украинские силы добились незначительных успехов в районе поселка Урожайное (в 9 км от Великой Новоселки) в районе границы Запорожской и Донецкой областей.

Карта боев в районе Урожайного

Российские военкоры вечером 12 августа сообщили, что ВС РФ покинули свои позиции в Урожайном после нескольких дней ожесточенных боев. Вместе с тем визуальных подтверждений этому нет.

Карта боев в районе Урожайного

Прежде представители ВС РФ высказывались о том, что они могут потерять Урожайное, если в российских войсках не решится проблема с контрбатарейными средствами.

Украинские РЭБ

ISW со ссылкой на российские источники также пишет, что украинские силы эффективно применяют системы радиоэлектронной борьбы и наносят ущерб российским коммуникациям на западе Запорожской области. При этом ВСУ сохраняют большие запасы артиллерии и высокоточных боеприпасов, чтобы пресекать действия российских сил в этом районе.

Более того, опять же, со ссылкой на источники РФ, сообщается, что Силам обороны удалось значительно уменьшить время между определением целей и нанесением ударов по российским позициями из РСЗО HIMARS. Из-за чего оккупационной группировке нужно отойти далее чем на 10 км от передовой линии в западной части Запорожской области обезопасить себя от ударов ВСУ.

Карта боев в районе Запорожской и Донецкой областей

Сообщается, что 12 августа ВСУ во время контрнаступательных операций в районе границы Донецкой и Запорожской областей добились тактически значимых успехов. Российские военные блогеры утверждают, что оккупационные войска были вынуждены уйти со своих позиций в Урожайном после ожесточенных боев, продолжавшихся несколько дней. Но у ISW нет независимых подтверждений этой информации. Кадры же с геолокацией, которые были опубликованы 11 августа, показали незначительные успехи украинских сил в районе Урожайного.

Несколько источников РФ сообщали о наступлении ВСУ и ожесточенных боях в Урожайном до недавних неподтвержденных сообщений об уходе россиян из населенного пункта.

Российские военкоры утверждали, что 12 августа ВСУ вошли в Урожайное с севера, и что в этом районе продолжались ожесточенные боестолкновения.

По словам одного из российских блогеров, ВС РФ изо всех сил пытались удержать позиции в Урожайном под украинским огнем с трех сторон.

Другие военкоры РФ также писали, что оккупантам удалось отразить небольшую вылазку ВСУ в районе Старомайорского (в 9 км от Великой Новоселки), а подразделения 127-й мотострелковой дивизии (5-я общевойсковая армия РФ) разбили украинскую ДРГ к северу от Великой Новоселки.

Карта боев в районе Работиного и Пятихаток

В совке Генштаба ВСУ от 13 августа говорится, что "на Шахтарськом направлении враг совершил безуспешные попытки восстановить утерянные позиции в районе Урожайного Донецкой области".

В то же время Силы обороны продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Сообщается о частичном успехе в районе Работиного Запорожской области, где ВСУ "закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы".

Напомним, что, по данным The New York Times, у ВСУ есть тактический прогресс по двум направлениям: продвинулись на 16-19 км по направлению к побережью Азова, чтобы отрезать логистику ВС РФ.

Также сообщалось, что экс-нардеп, которого президент Зеленский публично называл бандитом, стал крупнейшим поставщиком оружия в Украине. Об этом пишут авторы журналистского расследования NYT. Отмечается, что в первые дни войны связи и бюрократические навыки коррупционера помогли обеспечить поставки оружия для сдерживания наступавших на Киев российских войск.