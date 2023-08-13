"Непреодолимая преграда": Польша закроется от Беларуси "Абрамсами" и "Апачами" (фото)

Министр национальной обороны Мариуш Блащак заявил, что ожидает одобрения о закупке военной техники на следующей неделе.

"Абрамсы" вместе с "Апачами" сформируют барьер, который закроет Бжеские ворота, — заявил министр обороны Польши. Мариуш Блащак отметил, что уже на следующей неделе ожидает решения Конгресса США принять запрос относительно вертолетов Apache и танков Abrams. Об этом сообщает TVP Info.

Блащак уточнил, что эти закупки имеют решающее значение для безопасности Польши.

Мариуш Блащак с военными Фото: Facebook

"На следующей неделе мы ожидаем решения Конгресса США принять наш запрос относительно ударных вертолетов "Апач", и "Абрамсы" вместе с "Апачами" сформируют барьер, который закроет Бжеские ворота", — заявил глава Минобороны.

Он пояснил, что "Брама Бжеска — это термин для обозначения равнины в окрестностях Бреста", то есть территории на границе с Беларусью. Это полоса шириной около 80 километров, между реками Нарев и Буг.

"Дело в том, что танки "Абрамс" вместе с "Апачами" составляют непреодолимую преграду", — отметил он.

Вертолет Apache Фото: Defense Express

Также Блащак пояснил, какая еще военная техника будет охранять польскую границу: это южнокорейские танки K2 Black Panther, боевые самолеты FA-50, высокомобильная реактивная артиллерийская система HIMARS.

"После восемнадцатилетнего перерыва мы воссоздали воинскую часть 1-ю ракетную бригаду", — добавил глава Минобороны.

Блащак сказал, что для производства вооружений используется как польская оборонная промышленность, так и предприятия оборонной промышленности союзных стран.

О намерении закупить 96 вертолетов Apache Министерство национальной обороны Польши заявило в прошлом году. В мае 2023 года соответствующая договоренность была достигнута с американской стороной.

Танки Abrams Фото: U.S. Army

Ранее стало известно, что в Польше планируют поднять в воздух четыре аэростата, чтобы следить за ситуацией на восточной границе. Аэростаты оборудованы аппаратурой, которая позволит "покрыть" всю длину границы с Беларусью, с Калининградской областью России, а также Сувалкский коридор на границе с Литвой.

А днем ранее 12 августа Мариуш Блащак посетил восточную Польшу, где сейчас несут службу солдаты Войска Польского для поддержки Пограничной стражи. На границе с Беларусью формируется резерв на случай ухудшения ситуации.