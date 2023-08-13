"Непреодолимая преграда": Польша закроется от Беларуси "Абрамсами" и "Апачами" (фото)
Министр национальной обороны Мариуш Блащак заявил, что ожидает одобрения о закупке военной техники на следующей неделе.
"Абрамсы" вместе с "Апачами" сформируют барьер, который закроет Бжеские ворота, — заявил министр обороны Польши. Мариуш Блащак отметил, что уже на следующей неделе ожидает решения Конгресса США принять запрос относительно вертолетов Apache и танков Abrams. Об этом сообщает TVP Info.
Блащак уточнил, что эти закупки имеют решающее значение для безопасности Польши.
"На следующей неделе мы ожидаем решения Конгресса США принять наш запрос относительно ударных вертолетов "Апач", и "Абрамсы" вместе с "Апачами" сформируют барьер, который закроет Бжеские ворота", — заявил глава Минобороны.
Он пояснил, что "Брама Бжеска — это термин для обозначения равнины в окрестностях Бреста", то есть территории на границе с Беларусью. Это полоса шириной около 80 километров, между реками Нарев и Буг.
"Дело в том, что танки "Абрамс" вместе с "Апачами" составляют непреодолимую преграду", — отметил он.
Также Блащак пояснил, какая еще военная техника будет охранять польскую границу: это южнокорейские танки K2 Black Panther, боевые самолеты FA-50, высокомобильная реактивная артиллерийская система HIMARS.
"После восемнадцатилетнего перерыва мы воссоздали воинскую часть 1-ю ракетную бригаду", — добавил глава Минобороны.
Блащак сказал, что для производства вооружений используется как польская оборонная промышленность, так и предприятия оборонной промышленности союзных стран.
О намерении закупить 96 вертолетов Apache Министерство национальной обороны Польши заявило в прошлом году. В мае 2023 года соответствующая договоренность была достигнута с американской стороной.
Ранее стало известно, что в Польше планируют поднять в воздух четыре аэростата, чтобы следить за ситуацией на восточной границе. Аэростаты оборудованы аппаратурой, которая позволит "покрыть" всю длину границы с Беларусью, с Калининградской областью России, а также Сувалкский коридор на границе с Литвой.
А днем ранее 12 августа Мариуш Блащак посетил восточную Польшу, где сейчас несут службу солдаты Войска Польского для поддержки Пограничной стражи. На границе с Беларусью формируется резерв на случай ухудшения ситуации.