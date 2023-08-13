Обстрел Одессы "Ониксами": идентифицированы оккупанты, которые запускали ракеты (видео)

В оккупированном Крыму БРК "Бастион", с которого запускались ракеты "Оникс", есть на вооружении только у 15-й отдельной бригады береговой обороны. Подразделение было создано после оккупации полуострова на базе воинской части, которая до этого дислоцировалась в Дагестане.

Командиров ВС РФ, которые руководили ракетной атакой по Одессе, идентифицировали журналисты издания "Телевидение Торонто". Об этом стало известно из их ютуб-канала.

В ночь на 19 июля российские оккупанты ударили по городу ракетами "Оникс". Их из Казачьей Бухты в районе Севастополя запустил береговой ракетный комплекс "Бастион". 23 июля Одесса также подверглась обстрелам. Ракетами "Оникс" был атакован исторический центр города. В результате атаки разрушениям подверглись жилые дома, памятники архитектуры и Спасо-Преображенский собор.

Журналисты установили, что в оккупированном Крыму БРК "Бастион" есть на вооружении только у 15-й отдельной бригады береговой обороны. Подразделение было создано после оккупации Крыма на базе воинской части, которая до этого дислоцировалась в Дагестане.

В 2020 году командиром 15-й ракетной бригады РФ был назначен 41-летний Алексей Щербак, который возглавляет ее до сих пор. Он, как командир непосредственно несет ответственность за обстрелы Одессы и других городов Украины.Жена Алексея Щербака Галина Щербак также служит в Черноморском флоте РФ. Следует отметить, что родственники матери Алексея Щербака живут в Одесской области.

Журналисты также предположили, что кроме командира бригады к обстрелу Одессы может быть причастен командир дивизиона "Бастион" Александр Мямлин, который ответственен за то, чтобы береговые ракетные комплексы были выведены в места пусков как можно быстрее и так же быстро были приведены в боевую готовность. Мямлину 35 лет, он приехал в Крым из Краснодарского края, живет в Севастополе, болеет за "Спартак", имеет жену и дочь.

Также в обстрелах Одессы может быть виноват капитан Алексей Вавилов — начальник пусковой установки, командир ударной батареи БРК "Бастион". В его должностные обязанности входит — непосредственно руководить запуском ракет по Украине. Он служил в Дагестане, где был начальником берегового ракетного комплекса "Бал". Вавилов приехал в Крым в 2014 году, когда там создавали 15-ю ракетную бригаду, в 2017 году перешел работать на "Бастион". Его жена тоже служит в Черноморском флоте, занимается радиосвязью.

Кроме командиров 15-й ракетной бригады журналисты также смогли установить и десатки других военнослужащих из этого подразделения.

Напомним, что командир разведроты оккупантов попал в плен к Силам обороны и рассказал о местах дислокации российских сил на Левом берегу.

Ранее сообщалось, что сети показали, как оккупанты убегают из Урожайного на Донетчине под прощальную канонаду украинской артиллерии.