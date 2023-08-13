В сети показали, как оккупанты бегут из Урожайного в Донецкой области (видео)

По данным журналистов, опубликовавшие кадры сняты в населенном пункте Донецкой области. Российские военные бежали под обстрелами украинской артиллерии.

Related video

Российские военнослужащие стремглав оставляли оккупированного поселок в Донецкой области под прощальную канонаду украинской артиллерии. Вместе с тем пока доподлинно неизвестно, удался ли побег в конечном итоге. Об этом сообщает Telegram-канал "УНС".

Официальных подтверждений освобождения населенного пункта от российских войск нет, но в сети опубликовано видео, на котором российские оккупанты оставляют Урожайное Донецкой области. Авторы постов в телеграмм-каналах утверждают, что видео сняли в Урожайном.

Аналитики DeepState также отмечают изменение расположения сил на карте.

Урожайное на карте

Данные о том, что в районе Урожайного российские войска теряют позиции, подтвердил Генштаб в ВСУ в утренней сводке 13 августа. В публикации отмечается, что ВС РФ безуспешно пытались восстановить утерянные позиции в районе населенного пункта Донецкой области.

По словам одного из российских военкоров, оккупационная группировка изо всех сил пыталась удержать позиции под украинским огнем с трех сторон. В сводке военных исследователей из ISW также говорится, что украинским защитникам удалось значительно сократить время между идентификацией целей и ударами из HIMARS. По этой причине оккупационной группировке в западной части Запорожской области понадобилось отойти на 10 км от передовой.

Также отмечалось, что в ходе рейда через Днепр бойцы ВСУ захватили командира разведгруппы ВС РФ, который, по данным журналистов, сообщил много ценных сведений.