У мережі показали, як окупанти тікають з Урожайного на Донеччині (відео)

За даними журналістів, кадри, що опублікували, знято в населеному пункті Донецької області. Російські військові тікали під обстрілами української артилерії.

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Російські військовослужбовці стрімголов залишали окуповане селище в Донецькій області під прощальну канонаду української артилерії. Водночас наразі достеменно невідомо, чи вдалася втеча зрештою. Про це повідомляє Telegram-канал "УНС".

Офіційних підтверджень звільнення населеного пункту від російських військ немає, але в мережі опубліковано відео, на якому російські окупанти залишають Урожайне Донецької області. Автори постів у телеграм-каналах стверджують, що відео зняли в Урожайному.

Аналітики DeepState також відзначають зміну розташування сил на карті.

Урожайне на карті

Дані про те, що в районі Урожайного російські війська втрачають позиції, підтвердив Генштаб у ЗСУ в ранковому зведенні 13 серпня. У публікації зазначається, що ЗС РФ безуспішно намагалися відновити втрачені позиції в районі населеного пункту Донецької області.

За словами одного з російських військкорів, окупаційне угруповання щосили намагалося втримати позиції під українським вогнем з трьох боків. У зведенні військових дослідників з ISW також йдеться про те, що українським захисникам вдалося значно скоротити час між ідентифікацією цілей і ударами з HIMARS. З цієї причини окупаційному угрупованню в західній частині Запорізької області знадобилося відійти на 10 км від передової.

Також зазначалося, що під час рейду через Дніпро бійці ЗСУ захопили командира розвідгрупи ЗС РФ, який, за даними журналістів, повідомив багато цінних відомостей.