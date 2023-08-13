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Рейд через Дніпро: ЗСУ захопили командира розвідгрупи ЗС РФ, і той здав все, що знав (відео)

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Командир розвідгрупи та командир батальйону 1822 ЗС Росії майор Томов

Зараз майор ЗС РФ Томов допомагає Силам оборони звільняти українську землю від росіян, повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

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Командир розвідувальної роти ЗС РФ і комбат Юрій Томов, про зникнення якого на Херсонщині окупанти заявили кілька днів тому, знайшовся. Він та його група нібито потрапили в полон до Сил оборони. Про це повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко.

"Знайшовся той самий російський комбат Томов, який разом з групою окупантів зник під час рейду ЗСУ на Лівий берег Херсонщини. Тепер він допомагає Силам оборони звільнити окуповані росіянами території. Це — не жарт", — прокоментував журналіст.

На оприлюдненому відео як командир роти маркером малює на карті позиції ЗС РФ на Лівому березі і коментує свої позначки.

"Юра, все малюй, тільки максимально коректно", — говорить за кадром один із бійців ЗСУ.

Що сталося з групою майора Томова — невідомо, і де він зараз перебуває — також. На цей час немає офіційної інформації від Генштабу ЗСУ про взяття Томова в полон Силами оборони.

У російських пабліках повідомляють, що 8 серпня 2023 року українська ДРГ чисельністю в 40 бійців форсували Дніпро і висадилися на Лівому березі на 7 моторних човнах, створивши плацдарм в районі населеного пункту Козачі Лагері. Далі почалася ширитися інформація, що в тому районі зникла розвідгрупа майора Томова із 17 осіб з ним на чолі.

"Щоб розвіяти всі чутки та сумніви, а також відповісти на запитання: на відео командир розвідувальної групи та командир батальйону 1822 ЗС Росії майор Томов перебуває в полоні у противника, потрапивши туди в результаті бою у районі населеного пункту Козачі Лагері. На момент ранку 9 серпня він живий. Зараз даних не маю, але гадаю і сподіваюся, що також живий. Доля решти бійців його групи мені невідома", — пише автор одного із російських телеграм-каналів.

Він намагається виправдати майора, який так спокійно розповідає українським захисникам про місця дислокації ЗС РФ на Лівому березі, натякаючи на безжальні допити ЗСУ, в результаті яких майор просто не міг "не розколотися".

"Цивільні повинні розуміти, що не розколотися насправді майже неможливо. Ступінь розказаної інформації залежить насамперед від пристрасті допиту і лише потім від міцності волі допитуваного. Намагаються допитують із пристрастю все. А полоненого на посаді командира батальйону з багажем інформації, що ним носить, м'яко кажучи, і поготів", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 8 серпня кілька військових блогерів РФ повідомили, що ЗСУ висадилилися на 7 катерах на східному березі Дніпра в районі населеного пункту Козачі Лагері, прорвали російську оборону та просунулися на 800 метрів.

В міноборони України інформацію про висадку українського десанту на Херсонщині не підтвердили. Оборонне відомство попросило громадян довіряти тільки перевіреній і безпечній інформації, яку поширює Генштаб ЗСУ та Міноборони України.