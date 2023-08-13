Рейд через Днепр: ВСУ захватили командира разведгруппы ВС РФ, и тот сдал все, что знал (видео)

Сейчас майор ВС РФ Томов помогает Силам обороны освобождать украинскую землю от россиян, сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

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Командир разведывательной роты ВС РФ и комбат Юрий Томов, об исчезновении которого на Херсонщине оккупанты заявили несколько дней, нашелся. Он и его группа якобы попали в плен к Силам обороны. Об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко.

"Нашелся тот самый российский комбат Томов, который вместе с группой оккупантов исчез во время рейда ВСУ на Левый берег Херсонщины. Теперь он помогает Силам обороны освободить оккупированные россиянами территории. Это — не шутка", — прокомментировал журналист.

На обнародованном видео как командир роты маркером рисует на карте позиции ВС РФ на Левом берегу и комментирует свои пометки.

"Юра, все рисуй, только максимально корректно", — говорит за кадром один из бойцов ВСУ.

Что произошло с группой майора Томова — неизвестно, и где он сейчас находится — тоже. На данный момент нет официальной информации от Генштаба ВСУ о взятии Томова в плен Силами обороны.

В российских пабликах сообщают, что 8 августа 2023 года украинская ДРГ численностью в 40 бойцов форсировали Днепр и высадились на Левом берегу на 7 моторных лодках, создав плацдарм в районе населенного пункта Казачьи Лагеря. Далее началась распространяться информация, что в том районе исчезла разведгруппа майора Томова из 17 человек с ним во главе.

"Чтобы развеять все слухи и сомнения, а также ответить на вопрос: на видео командир разведывательной группы и командир батальона 1822 ВС России майор Томов находится в плену у противника, попав туда в результате боя в районе населенного пункта Казачьи Лагеря. На момент утра 9 августа он жив. Сейчас данных нет, но думаю и надеюсь, что также жив. Судьба остальных бойцов его группы мне неизвестна", - пишет автор одного из российских телеграм-каналов.

Он пытается оправдать майора, который так спокойно рассказывает украинским защитникам о местах дислокации ВС РФ на Левом берегу, намекая на безжалостные допросы ВСУ, в результате которых майор просто не мог "не расколоться".

"Гражданские должны понимать, что не расколоться на самом деле почти невозможно. Степень рассказанной информации зависит прежде всего от пристрастия допроса и лишь потом от крепости воли допрашиваемого. Стараются допрашивать с пристрастием все. А пленного в должности командира батальона с багажом носимой им информации, мягко говоря, и подавно", — говорится в сообщении.

Напомним, что 8 августа несколько военных блогеров РФ сообщили, что ВСУ высадились на 7 катерах на восточном берегу Днепра в районе населенного пункта Казачьи Лагеря, прорвали российскую оборону и продвинулись на 800 метров.

В минобороны Украины информацию о высадке украинского десанта на Херсонщине не подтвердили. Оборонное ведомство попросило граждан доверять только проверенной и безопасной информации, которую распространяет Генштаб ВСУ и Минобороны Украины.