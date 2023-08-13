В Белгороде прогремел мощный взрыв: местные говорят об атаке БПЛА (фото, видео)

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков дважды за день сообщал об атаках украинских беспилотников и "успешной" работе ПВО.

В российском Белгороде вечером 13 августа было неспокойно. В городе прогремел взрыв в районе многоэтажки, в результате чего выбило окна в нескольких квартирах и поврежден фасад дома. Об инциденте сообщает российское издание SOTA.

"На улице Есенина в Белгороде произошел взрыв, поврежден фасад дома. Причины происшествия неизвестны, сообщения о беспилотнике, которые распространяются телеграм-каналами, подтверждений пока не получили", — проинформировали в СМИ.

На опубликованных в сети видео слышен взрыв, в результате чего вылетели стекла в многоэтажке и отпала обивка фасада дома.

Также местные телеграм-каналы сообщили, что на место происшествия отправились экстренные службы. Позже в сети обнародовали информацию, что пострадавших в результате взрыва, предварительно, нет.

Поврежденный фасад дома в Белгороде Поврежденный фасад дома в Белгороде Поврежденный фасад дома в Белгороде Поврежденный фасад дома в Белгороде

На данный момент официальные власти Белгорода инцидент не прокомментировали, хотя 13 августа в течение дня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков дважды информировал об атаке украинских беспилотников и "успешной" работе ПВО.

"В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа. Информация о последствиях земли не поступала. В районе села Соломино сбит БПЛА самолетного типа. Информация о последствиях земли не поступала", — писал он.

Напомним, что на временно оккупированной территории Херсонской области прогремели взрывы. В Раденске оккупанты активно собирали свежий боекомплект, но теперь его не стало.

Ранее сообщалось, что командиров ВС РФ, которые руководили ракетной атакой по Одессе, идентифицировали журналисты издания "Телевидение Торонто". В оккупированном Крыму БРК "Бастион" есть на вооружении только у 15-й отдельной бригады береговой обороны.