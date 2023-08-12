В Херсонской области нанесли удар по военной базе ВС РФ: первые кадры после взрыва (видео)

На опубликованном ролике густой черный дым распространяется по населенному пункту Раденск и горят грузовики с боеприпасами противника.

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На временно оккупированной территории Херсонской области прозвучали новые взрывы. В сети появились первые кадры с места, где могла располагаться военная база противника. Об этом сообщил спикер ОК "Юг" полковник Владислав Назаров в своем Telegram-канале 12 августа.

По его словам, речь идет о населенном пункте Раденск, где российские оккупанты активно собирали в последнее время свежий боекомплект. Теперь его нет.

На опубликованных кадрах можно заметить густой черный дым и были слышны регулярные звуки взрывов. Рядом стояла российская техника и находились военные противника.

"Результат попадания по военной базе рашистов в Раденске Херсонской области", — говорится в сообщении.

К слову, в Telegram-канале Силы обороны юга Украины ранее отмечали, что реактивная артиллерийская система HIMARS в очередной раз продемонстрировала положительный результат на левом берегу Херсонской области, который находится под временной оккупацией.

"HIMARS продолжает передавать пламенные "приветы" второй армии мира!" — говорится в сообщении.

Никаких подробностей озвучено больше не было. В Генштабе ВСУ также официально никак не комментировали взрывы на момент публикации материала.

Напомним, 12 августа сообщалось, что в оккупированном Бердянске Запорожской области в районе порта прогремели взрывы. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что в небе можно было заметить задымление от пожара.