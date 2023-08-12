У Херсонській області завдали удар по військовій базі ЗС РФ: перші кадри після вибуху (відео)

На опублікованому ролику густий чорний дим поширюється населеним пунктом Раденськ і горять вантажівки з боєприпасами противника.

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На тимчасово окупованій території Херсонської області пролунали нові вибухи. У мережі з'явилися перші кадри з місця, де могла розташовуватися військова база противника. Про це повідомив речник ОК "Південь" полковник Владислав Назаров у своєму Telegram-каналі 12 серпня.

За його словами, йдеться про населений пункт Раденськ, де російські окупанти активно збирали останнім часом свіжий боєкомплект. Тепер його немає.

На опублікованих кадрах можна помітити густий чорний дим і були чутні регулярні звуки вибухів. Поруч стояла російська техніка і перебували військові противника.

"Результат влучання по військовій базі рашистів у Раденську Херсонської області", — йдеться в повідомленні.

До слова, у Telegram-каналі Сили оборони півдня України раніше зазначали, що реактивна артилерійська система HIMARS вкотре продемонструвала позитивний результат на лівому березі Херсонської області, який перебуває під тимчасовою окупацією.

"HIMARS продовжує передавати полум'яні "привіти" другій армії світу!" — йдеться в повідомленні.

Жодних подробиць озвучено більше не було. У Генштабі ЗСУ також офіційно ніяк не коментували вибухи на момент публікації матеріалу.

Нагадаємо, 12 серпня повідомлялося, що в окупованому Бердянську Запорізької області в районі порту прогриміли вибухи. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що в небі можна було помітити задимлення від пожежі.