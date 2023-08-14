"Придется делать без F-16": ВСУ могут победить в войне и без истребителей, — NYT

Когда пилоты закончат подготовку на этих самолетах, возможно, будет слишком поздно, чтобы оказать помощь и обеспечить защиту для наземных войск в этапе текущих боевых действий. Украина способна достичь успеха в контрнаступлении даже без значительной поддержки в авиации.

Мнение высококвалифицированных специалистов из Украины, США и стран Европы, в том числе исследователей из западных аналитических кругов, заключается в том, что достижение успешного контрнаступления Украины вероятно потребует активного вовлечения воздушных сил, включая F-16 и другие боевые самолеты. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

По данным издания, администрация Байдена затянула процесс одобрения направления истребителей F-16 в Украину для стран НАТО на более чем год. В результате этой задержки, когда пилоты закончат подготовку на этих самолетах, возможно, будет слишком поздно, чтобы оказать помощь и обеспечить защиту для наземных войск в этапе текущих боевых действий.

Однако нынешние и бывшие официальные представители из Украины, США и стран Европы, а также аналитики в сфере обороны из западных источников, высказали мнение в интервью для New York Times о том, что Украина способна достичь успеха в контрнаступлении даже без значительной поддержки в авиации.

При этом в сообщении отмечается, "но без самолетов, вероятно, будет гораздо сложнее".

"Это придется делать без F-16, — сказал Филипп Бридлав, генерал ВВС США в отставке и бывший командующий НАТО, — но я верю, что они смогут".

К тому же он добавил "если вы ожидаете, что Украина будет воевать так, как мы воюем, то у них должны быть у нас инструменты, а мы им эти инструменты не дали".

В то же время, представители из Соединенных Штатов отметили, что Украина смогла выбрать всего лишь восемь боевых пилотов, что составляет менее чем одну эскадрилью, и которые владеют английским языком на достаточно высоком уровне, чтобы начать обучение, продолжительность которого составит не менее года. Помимо этого, в этом месяце еще около 20 человек отправятся в Великобританию для изучения языка.

По словам военного аэрокосмического эксперта Международного института стратегических исследований в Лондоне Дугласа Барри, отправка в бой лишь нескольких F-16 не будет иметь большого значения на войне.

"Их должно быть достаточно, они должны отвечать поставленным задачам", — сказал он.

Напомним, 9 августа директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец предположил, что Киев может получить истребители F-16 в первом квартале 2024 года.

Ранее, 23 июля, издание WSJ писало о том, что контрнаступление ВСУ зашло в тупик без поддержки авиации, которую Украина так и не получила.